Die Ermittler der Sonderkommission wurden durch Hinweise der Bevölkerung auf den Mann in einer Gemeinde im Landkreis Tübingen aufmerksam, wie ein Sprecher der Polizei in Konstanz am Freitagabend erklärte. Er betonte, es stehe keineswegs fest, ob es sich bei dem Mann tatsächlich um den gesuchten Verdächtigen handle.

Bei der Polizei gingen deutschlandweit zahlreiche Hinweise sein - so auch im niedersächsischen Peine. Angestellte einer Drogerie-Filiale in der Innenstadt informierten am Vormittag die Polizei, weil sie einen Mann beobachtet hatten, der dem mutmasslichen Erpresser ähnlich gesehen habe.

Der Mann konnte allerdings vor Eintreffen der Beamten das Geschäft verlassen, wie die Polizei mitteilte. Eine Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis. Die Polizei ist sich allerdings den Angaben eines Sprechers zufolge "sehr sicher", dass der Mann nicht der Gesuchte sei. Er habe lediglich eingekauft.

Ein Erpresser hatte in Geschäften in Friedrichshafen Babynahrung vergiftet und einen Millionenbetrag gefordert. Er droht damit, bei Nichtzahlung in ganz Deutschland Lebensmittel zu vergiften.

Nachdem er einen entsprechenden Hinweis gegeben hatte, wurden in Friedrichshafen fünf mit Ethylenglykol vergiftete Gläser Babynahrung gefunden. Das am Donnerstag veröffentlichte Fahndungsfoto von dem Verdächtigen stammt von einer Überwachungskamera in einem der betroffenen Läden.