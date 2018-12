Jeder 70. Mensch weltweit sei von einer Krise betroffen, sagte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock am Dienstag in Genf. Für 2018 hatte die Uno ursprünglich mit 135 Millionen Bedürftigen gerechnet, für 2019 gehen die Experten nun von 132 Millionen aus.

Kommendes Jahr dürften Uno-Einschätzungen zufolge mehr als zwei Drittel der Bedürftigen - 94 Millionen Menschen - auf internationale Hilfe angewiesen sein.

Dafür seien rund 25 Milliarden Dollar an Spenden nötig, etwa so viel wie in diesem Jahr, hiess es. Die Uno-Organisationen wollen unter anderem Behausungen, Nahrung, ärztliche Dienste und Schulen mitfinanzieren.

Hilfe in 41 Ländern

Für dieses Jahr hatte die Uno bei Regierungen, Stiftungen und anderen Geldgebern um Spenden in der Gesamthöhe von 24,9 Milliarden Dollar gebeten - bis Mitte November kamen allerdings nur 13,9 Milliarden zusammen.

Das ist zwar eine Rekordsumme, sie deckt aber nur 56 Prozent, wie aus dem Bericht der Uno-Organisation für Nothilfe (Ocha) hervorgeht. Die Uno half Menschen in 41 Ländern - darunter der Jemen, Syrien, der Niger, der Südsudan und Afghanistan.

Zwar sei die Welt reicher als je zuvor, und die Zahl der Menschen in Armut sei von 1,2 Milliarden im Jahr 2008 auf unter 750 Millionen im Jahr 2015 gesunken. Aber es gebe mehr gewalttätige Krisen, sie beträfen mehr Menschen und dauerten länger als früher, berichtete Ocha.

Ende vergangenen Jahres seien durch Gewalt, Verfolgung und Kriege 68,5 Millionen Menschen auf der Flucht gewesen, so viele wie nie zuvor, und fast zehn Millionen mehr als im Jahr 2014.

Ursachenbehandlung nötig

In Krisengebieten wachse die Bevölkerung fast doppelt so stark wie im weltweiten Durchschnitt - und dort konzentrierten sich immer mehr Menschen in Städten, hiess es. Bei Naturkatastrophen dort seien deshalb mehr Menschen betroffen als früher.

"Humanitäre Hilfe kann keine langfristigen politischen Lösungen und Entwicklungshilfe ersetzen, auf die Menschen in Not so verzweifelt hoffen", sagte Lowcock. Die Uno wollten daher ihre Anstrengungen für Konfliktlösungen verstärken.

Zudem sollten im kommenden Jahr mehr Bargeldhilfen eingesetzt werden, sagte Lowcock. Davon würden auch lokale Unternehmen profitieren. "Gib jemand, der arm ist, Geld, und er wird seine eigenen Probleme lösen", sagte Lowcock. "Die Menschen kaufen typischerweise Essen, schicken ihre Kinder zur Schule und starten oft auch unternehmerische Aktivitäten."