Wenn Jean-Claude Juncker sich am Donnerstag in Bern mit den Bundesräten Ignazio Cassis, Alain Berset und Bundespräsidentin Doris Leuthard trifft, gibt es viel zu bereden. Wie soll es nach Jahren angespannter Beziehungen weitergehen? Wann bezahlt die Schweiz den neuen Kohäsionsbeitrag? Ist das institutionelle Rahmenabkommen noch zu retten?

Der EU-Kommissionspräsident hat das Schweiz-Dossier längst zur «Chefsache» erklärt. Es ist heiss. Auch wegen Grossbritannien, das als künftiger Drittstaat ebenfalls um ein neues Verhältnis zur EU ringt. Mit Schweizer Bundesräten hat er öfter gesprochen als mit so manchem EU-Regierungschef. Siebenmal kam es zu einem Treffen, zwölfmal parlierte er mit Bundesbern am Telefon. Selbst in den turbulenten Tagen kurz nach dem Brexit-Referendum, den Terroranschlägen in Nizza und dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei fand er Zeit, um sich mit Bundesrat Schneider-Ammann in der mongolischen Wüste von Ulan Bator über das bilaterale Verhältnis auszutauschen.

Aus diesem persönlichen Engagement sollte man jedoch keine falschen Schlüsse ziehen. Es ist die bekannte Strategie von Juncker, Verhandlungspartner wortwörtlich zu umarmen. Dass er sich gerne als «Freund der Schweiz» beschreibt und selbst aus einem Kleinstaat stammt, heisst noch lange nicht, dass er für den «Sonderfall Schweiz» besonders viel Sympathie aufbringen würde. Juncker ist ein dezidierter Kämpfer für die europäische Integration. Als einst jüngster Premierminister der EU sass er schon mit Grosseuropäern wie Mitterrand und Kohl am Verhandlungstisch.

Eines seiner Lieblingszitate stammt vom französischen Philosophen Pascal und sagt viel über seine Weltsicht aus: «J’aime bien les choses qui vont ensemble.» («Ich mag die Sachen, die zusammengehen»). Juncker denkt Europa gross und die Schweiz als weissen Fleck auf der europäischen Landkarte, ein Land der Eigenbrötler und der Extrawürste, das beisst sich halt mit dieser Ästhetik. Als Freund der direkten Demokratie hat sich Juncker bislang auch nicht hervorgetan. Im Hinblick auf die Abstimmung zum EU-Verfassungsvertrag in Frankreich von 2005 sagte er etwa: «Wenn es ein Ja wird, sagen wir: ‹Weiter so!› Wird es ein Nein, sagen wir: ‹Wir gehen trotzdem weiter.›»

Ein «Gleichmacher», der alle Unterschiede plattwalzen möchte, ist Juncker aber nicht. Bei der 70-Jahre-Feier zur Churchill-Rede an der Uni Zürich im September 2016 sprach er davon, dass Europa nicht zum Schmelztiegel werden dürfe, «wo eine Katze ihre Jungen nicht mehr findet». Das zu Deutsch etwas merkwürdig klingende Katzen-Bonmot entstammt dem Letzeburgischen («wou eng Kaz hir Klenger net méi erëmfënnt») und dürfte Juncker bewusst eingestreut haben. Das soll zeigen: Auch sein Europa leuchtet im Lokalkolorit.