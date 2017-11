Ein Skandal um die Verstrickung von angeblich kriminellen arabischen Grossfamilien in die Berliner Polizeiakademie zieht immer grössere Kreise. Wie Bild.de berichtet, ist eine Polizei-Praktikantin festgenommen worden. Die Frau hatte demnach heimlich vertrauliche Unterlagen abfotografiert und per Whatsapp verschickt.

Die 20-jährige Studentin hatte laut dem Online-Portal offenbar Zugriff auf Dienstrechner der Behörde. In einem unbeobachteten Moment soll sie Fahndungsbilder von Mitgliedern einer arabischen Grossfamilie und so genannte Fernschreiben abfotografiert haben. An wen sie diese verschickt habe, sei noch unklar.