Bevor sie sich selbst töteten, haben sie 13 Menschen getötet und 24 verletzt. Die Täter hatten den Schul-Amoklauf in Littleton im US-Staat Colorado monatelang geplant. Bei beiden wurden nach dem Tod anhand von Tagebuch- und Videoaufzeichnungen schwere psychische Störungen diagnostiziert.

Seit dem Amoklauf an der Columbine High School vor 20 Jahren ist die Zahl der Schiessereien an Schulen signifikant angestiegen. Bis 1999 gab es sie fast ausschliesslich in den USA, als Folge der internationalen Berichterstattung kam es zu einer weltweiten Ausbreitung. Der Amoklauf von Columbine gilt deshalb als «Mutter aller Schulmassaker».

In seinem Oscar-gekrönten Dokumentarfilm «Bowling for Columbine» über die US-Waffenlobby nahm Filmemacher Michael Moore im Jahr 2002 Bezug auf den Anschlag.