Vorwürfe gegen Schweizer UNO-Direktor erschüttert Hilfswerk – was macht dieses eigentlich?

Der Kehrichtwagen, der den Abfall einsammelt, ist weiss, und auf ihm prangen zwei grosse blaue Buchstaben: UN, die englische Abkürzung für die Vereinten Nationen. Wir sind unweit der Stadt Ramallah im Westjordanland, in einem so genannten Flüchtlingslager. Uno-Vertreter zeigten einer Gruppe von Journalisten vor knapp zwei Wochen, was die Uno in den Palästinensergebieten leistet.

Was hier als Flüchtlingslager bezeichnet wird, ist faktisch ein normales Stadtquartier, mit mit älteren und neueren Häusern, die meisten in schlechtem Zustand, einige zusammengefallen. Kinder spielen auf einem staubigen, ummauerten Betonplatz Fussball, Frauen in Kopftüchern gehen einkaufen. Das Leben pulsiert, in einem Supermarkt gibt es nicht nur Coca-Cola und Gemüse zu kaufen, sondern auch Kägi-Fret.

Die Menschen bewegen sich frei, sie können nach Jerusalem fahren, und ein einheimischer Journalist erzählt, er fliege regelmässig mit seiner Familie von der jordanischen Hauptstadt Ammann aus in die Türkei in die Ferien. In anderen palästinensischen Gebieten, insbesondere im Gaza-Streifen, sind die Verhältnisse ganz anders, da gibt es kaum normales Leben, sondern nur Elend und Gewalt.

Die Uno - genauer ihr Hilfswerk UNRWA- betreibt nicht nur die Müllabfuhr. Sie bietet in den 58 Flüchtlingslagern alle Dienstleistungen an, die normalerweise die öffentliche Hand wahrnimmt:

Schulen: Die UNRWA unterhält 685 Schulen, in denen fast eine halbe Million Kinder von palästinensischen Flüchtlingen unterrichtet werden. Mehr als die Hälfte des UNRWA-Budgets von rund einer Milliarde Franken werden dafür aufgewendet.

Gesundheit: Die UNRWA betreibt 137 Gesundheitszentren, faktisch Arztpraxen oder kleine Spitäler, die den Flüchtlingen kostenlos zur Verfügung stehen. Drei Millionen Menschen nutzen sie.

Sozialhilfe: Die Ungleichheit in den Palästinensergebieten ist enorm. Es gibt, wie in allen Gesellschaft, eine sehr reiche Schicht, aber auch mehr als eine Million Menschen, die in absoluter Armut leben. Ihnen zahlt die UNRWA Sozialhilfe aus.

Ein Uno-Angestellter vor Ort erklärt den Journalisten: «Ohne unser Engagement würde in den Lagern nichts funktionieren.» Darum sind die Helfer beunruhigt darüber, dass die UNRWA in schweren Finanznöten steckt. Die USA als wichtigster Beitragszahler haben ihre Gelder gestrichen. Präsident Donald Trump kritisierte, das UNRWA-Modell sei «hoffnungslos fehlerhaft». Denn es würde immer mehr Menschen als Flüchtlinge definieren, und damit würden die Ausgaben endlos wachsen.

Vor einem halben Jahr schaltete sich überraschend auch der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis in die Kontroverse ein. In einem Interview mit den CH-Media-Zeitungen sagte er: «Die UNRWA funktionierte lange als Lösung, ist aber heute zu einem Teil des Problems geworden.» Sie liefere die Munition, den Konflikt weiterzuführen. «Denn solange Palästinenser in Flüchtlingslagern leben, wollen sie in ihre Heimat zurück. Indem wir UNRWA unterstützen, halten wir den Konflikt am Leben. Es ist eine perverse Logik.»

Bundesrat Cassis wirft der UNRWA vor, den Flüchtlingen Illusionen zu machen

Cassis monierte, wie Trump, auch die Zunahme der Flüchtlingszahl und den Flüchtlingsbegriff: «Der Flüchtlingsstatus der Palästinenser ist mit einem Recht verbunden, das 1949 durch die UNO gesetzt wurde. Es geht um das Recht, nach Hause zurückzukehren und das Recht auf Kompensationen» Und weiter sagte der FDP-Bundesrat: «Die Flüchtlinge haben den Traum, nach Palästina zurückzukehren. Unterdessen leben weltweit nicht mehr 700'000, sondern 5 Millionen palästinensische Flüchtlinge. Es ist unrealistisch, dass dieser Traum sich für alle erfüllt. Die UNRWA hält diese Hoffnung aber aufrecht.»

Die UNRWA-Angestellten vor Ort wollen sich nicht öffentlich zu dieser Kritik äussern. Aber man merkt, dass sie sich über Cassis' Kritik empören. «Was würde denn geschehen, wenn wir uns aus den Palästinensergebieten zurückziehen müssten?», fragt eine hochrangige Mitarbeiterin rhetorisch. «Hat die Schweiz, haben die USA einen Plan, wer dann die Kinder unterrichtet, wer denn kranke und verletzte Menschen betreut? Ich sehe keinen Plan.»

Für Cassis gibt es durchaus Alternativen. «Anstatt UNRWA-Schulen und Spitäler könnten wir jordanische Einrichtungen unterstützen, um die Integration der palästinensischen Flüchtlinge zu fördern», sagte er im Interview. Die Schweiz hat die Zahlungen an die UNRWA – jährlich 22,3 Millionen Franken – kürzlich ausgesetzt. Dies wegen der Vorwürfe an die Organisation und ihren abgetretenen Direktor Krähenbühl.

Mitte September kündigte Cassis im Nationalrat an, der Bund werde nach Vorliegen des Uno-Untersuchungsberichts entscheiden, wie lange die Zahlungen suspendiert werden. Für die Uno-Helfer bei Ramallah eine ernüchternde Perspektive: «Jeder Dollar, der uns fehlt, wirkt sich negativ auf unsere Arbeit zugunsten der Schwächsten aus.»