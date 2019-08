Im wörtlichen Sinn innert Minuten nachdem der angebliche Selbstmord von Jeffrey Epstein bekannt wurde, explodierte das Internet. Auf Twitter, Facebook, etc. wurden sofort die wildesten Verschwörungstheorien verbreitet. Selbst die These, wonach Epstein gar nicht tot sei, wurde in die Welt gesetzt.

Die Verschwörungstheorien-Explosion ist leicht erklärbar: Sex mit minderjährigen Mädchen, mächtige Männer aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, glamouröser Lebensstil mit Privatjets und Lustinseln in der Karibik. «Als Beispiel einer Story über Korruption ist die Epstein-Sage so tief mit der aktuellen politischen Situation unseres Landes verbandelt, dass sie weit übertrieben scheint», kommentiert die «New York Times».

Die Rechtsradikalen schlagen zu

Die meisten der Verschwörungstheorien stammen aus der ultrarechten Ecke. Unter dem Hashtag #TrumpBodyCount wurde etwa die Meldung in die Welt gesetzt, Bill Clinton stecke hinter dem mysteriösen Tod. Der Ex-Präsident war kurze Zeit mit dem Financier befreundet und war Gast in seinem Privatjet.

Präsident Donald Trump hat diese Meldung retweetet. Doch er wurde umgehend von links darauf aufmerksam gemacht, dass auch er einst zum Freundeskreis von Epstein gehörte. In einem inzwischen aufgetauchten Video ist zu sehen, wie die beiden mit jungen Cheerleaderinnen eines Football-Teams eine ausgelassene Party in seinem Club Mar-a-Lago feiern.

Die Politiker instrumentalisieren Epsteins Tod für ihre Zwecke. Die Bürgerinnen und Bürger versuchen derweil, sich einen Reim auf die Vorfälle zu machen. Vieles ist tatsächlich rätselhaft.

Unerklärlicher Selbstmord

Epstein befand sich in Untersuchungshaft im Metropolitan Correctional Center in New York City, einem der sichersten Gefängnisse der USA. Am 23. Juli soll er bereits einen ersten Selbstmordversuch unternommen haben. Deshalb wurde er unter eine spezielle Selbstmord-Überwachung gestellt. Diese wurde jedoch nach zehn Tagen wieder aufgehoben.