Der Rest, all diese aufmüpfigen Stimmen, die eine echte Demokratie, echte Wahlen, eine echte Alternative wollen, ist in der Minderheit. Er wird nicht gehört, oft sogar von den Behörden drangsaliert. So geht auch die besagte Moskauerin gar nicht erst zur Wahl. Sie wird nicht die Einzige sein, die den Urnen in all den Schulen, Kindergärten und Amtshäusern an diesem Sonntag fernbleibt.

Dabei braucht der Herrscher die Stimmen. Er braucht eine hohe Wahlbeteiligung, um seine Macht zu legitimieren, damit es so aussieht, als gehe hier alles mit rechten, ja demokratischen Dingen zu. Die Adlaten des Systems sind aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die Schlangen vor den Wahllokalen lang werden. In so manchen Städten müssen die Wahlkampfhelfer genaue Vorgaben erfüllen, wie viele Menschen sie zur Wahl bewegen sollen, sonst könnte es am Arbeitsplatz oder an der Uni schwierig werden, womöglich stünde die versprochene Beförderung innerhalb des Apparats infrage, heisst es dann lapidar.

Es ist keine Manipulation der Wahl, es ist der Druck des Systems, den jeder im Land kennt. Die Mehrheit der Menschen macht ohnehin ihr Kreuz beim Namen «Wladimir Wladimirowitsch Putin». Warum? Weil die Wähler an diesem 18. März gar keine Wahl haben.

Stolz und Selbstbewusstsein

Im Grunde erübrigt sie sich, auch wenn Putin bei der Vorstellung seines Wahlprogramms während seiner Rede an die Nation von einer Schicksalswahl sprach. Ein «starkes Russland unter einem starken Präsidenten» versprach er dabei.

Das Regime lässt im Donbass und in Syrien seine Muskeln spielen, es strotzt geradezu vor Stolz, nach der tief empfundenen Demütigung mit dem Zerfall der Sowjetunion das Gefühl vor sich herzutragen: «Wir sind wieder wer. Niemand kommt mehr an uns vorbei.» Putin steht dafür, vielen Menschen im Land dieses Selbstbewusstsein gegeben zu haben. Die Instrumente: Gewalt und Täuschung. Nach innen wie nach aussen.

Der Mann ist wie verschmolzen mit seinem Land. Stabilität ist zu seiner Marke geworden. Er hat es geschafft, sich als Landesvater zu etablieren, der sein Volk aus dem Elend der 1990er- Jahre befreit hat. Dafür sind ihm die Russen bis heute dankbar, auch die, die ihn zuweilen stark kritisieren oder gar wegwünschen. Er hat tatsächlich für stabile Verhältnisse gesorgt, das Leben unter ihm ist planbar geworden, vor allem in den Grossstädten fehlt es vielen an nichts.

Doch die Wahlen, so inszeniert sie sein mögen, werden in der Provinz entschieden, wo die meisten Menschen leben – und wo es noch an sehr vielem fehlt. Oft auch an elementaren Dingen wie sauberem Wasser, einer Arztpraxis oder einem warmen Häuschen. Da denken die Menschen wenig an politische Gefangene oder Menschenrechtsverletzungen. Sie fühlen sich um ihre eigenen Rechte betrogen. Doch dies Putin anlasten? Niemals. «Wenn der Herrscher es wüsste, er würde es sofort ändern», ist eine verbreitete Meinung.

Putin regelt das schon

Bei seiner jährlichen «Gesprächsrunde mit den Bürgern» hört sich der mittlerweile 65-jährige Staatschef im Fernsehen die Sorgen ebendieser an und sagt: «Ich regle das.» In einem Land, in dem es der Präsident regeln muss, dass die Menschen Licht im Haus haben oder weniger Schlaglöcher auf den Strassen, kann etwas nicht stimmen.

Putin hat es in all den Jahren nicht geschafft, ein gewisses Vertrauen in Institutionen aufzubauen. Jeder Russe fühlt sich mit einem Bein im Gefängnis, vor allem die Unternehmer, weil es hier schlicht keine Rechtssicherheit gibt. Viele Mechanismen, die korrigierend auf das System wirken – Gewaltenteilung, freie Presse, ja eine Zivilgesellschaft – sind abgeschafft oder konnten sich gar nicht erst entfalten.

Generation Putin

Putin ist nach fast zwei Jahrzehnten länger an der Macht als Leonid Breschnew, der ewige Generalsekretär zu Sowjetzeiten. Eine ganze Generation ist erwachsen geworden, ohne einen anderen an der Spitze des Landes erlebt zu haben. Auch die grossen Strassenproteste bei seiner Wahl vor sechs Jahren haben den einstigen Geheimdienstler nicht ins Wanken gebracht.

Schnell hatte das System sein Machtmonopol durchgesetzt: Einschüchterung durch abschreckende und politisch motivierte Urteile. Etwas hat es aber nicht ausrotten können: Die Idee eines Russland ohne Putin.

Alexej Nawalny steht dafür, dieser vom Staat in einem kafkaesken Prozess verurteilte Anti-Korruptions-Blogger und Möchtegern-Präsident. Ihm fliegen die Herzen der Jugend zu. Doch auch Putin selbst dürfte die Frage nach seinem Nachfolger Sorge bereiten. Aufgebaut hat der ebenso Mächtige wie Machthungrige niemanden. Eine Erneuerung des Systems funktioniert in einem Staatsapparat, der lediglich auf einen Mann zugeschnitten ist, nicht von allein.

Ein ewiger Lenker kann indes selbst Putin nicht sein. Das Instabile wohnt seinem Stabilitätssystem unwiderruflich inne. Es nagt an diesem, jeden Tag mit ihm an der Spitze des riesigen russischen Reiches.