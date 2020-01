«We are thinking of you so very much»  – Prinz Charles tröstet Australier mit Videobotschaft

Wie der britische Thronfolger in einer im Internet veröffentlichten Videobotschaft am Dienstag betonte, denken seine Frau Camilla (72) und er sehr viel an die Australier in dieser «unglaublich schweren Zeit». Beide blicken demnach «mit Verzweiflung» auf die Feuer, die seit Monaten auf dem Kontinent toben.

Charles sprach von einem «entsetzlichen Horror». Er zollte auch den Feuerwehrwehrleuten seinen Respekt und ging auf die zerstörte Natur ein. Charles pries die Widerstandsfähigkeit der Australier und wirkte emotional: «Ich bin sehr stolz auf euch alle.» Am Ende des Videos wurde ein Spendenaufruf für das Rote Kreuz eingeblendet.