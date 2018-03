Grob gesagt gibt es zwei Beweggründe, weshalb die Menschen Brücken bauen: Einerseits, um mit den Bewohnern der anderen Seite Handel zu treiben. Und andererseits, um ihre Soldaten rüberzuschicken. Dass Letzteres seit dem Ende des Kalten Krieges in den Hintergrund getreten ist, ist eigentlich eine gute Sache.

Doch in einem sicherheitspolitisch zunehmend angespannten Umfeld erfährt die militärische Funktion der Verkehrsinfrastruktur neue Aufmerksamkeit. So stellte die EU-Kommission gestern in Brüssel einen Aktionsplan zur Verbesserung der militärischen Mobilität vor. «Unser Ziel ist die bessere Nutzung unseres Verkehrsnetzes, um sicherzustellen, dass bei der Planung von Infrastrukturprojekten dem militärischen Bedarf Rechnung getragen wird», so EU-Verkehrskommissarin Violetta Bulc. Und Aussenbeauftragte Federica Mogherini erklärte: «Durch die Erleichterung der militärischen Mobilität innerhalb der EU können wir Krisen besser vorbeugen.»