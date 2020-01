Weit über hundert Millionen – Trump und seine Herausforderer füllen ihre Wahlkampfkassen

Am 1. Oktober erlitt der 78-Jährige während eines Wahlkampfauftritts in Las Vegas (Nevada) einen Herzinfarkt, worauf er mehrere Tage in Spitalpflege verbringen und in seinem Wahlkampf zwei Wochen lang pausieren musste.

Brad Parscale ist ein Mann der grossen Worte. «Atemberaubend» nannte der Wahlkampfchef von Donald Trump deshalb am Donnerstag die Tatsache, dass der republikanische Präsident im 4. Quartal 2019 46 Millionen Dollar an Spendengeldern gesammelt habe.

Den zweiten Rang nimmt Pete Buttigieg (37) ein, der bis Ende Dezember als Stadtpräsident von South Bend (Indiana) amtierte. Buttigieg sammelte im 4. Quartal 24,7 Millionen Dollar an Spenden. Auf dem dritten Platz befindet sich Joe Biden (77), ehemaliger Vize von Präsident Barack Obama: Der altgediente Berufspolitiker nahm von Oktober bis Dezember 22,7 Millionen Dollar ein. Und auf dem vierten Platz rangiert Andrew Yang (44): Dem ehemaligen Unternehmer gelang es, von Oktober bis Dezember 16,5 Millionen Dollar einzusammeln – eine erstaunliche Summe, ist Yang doch ein politischer Neuling, dessen Kandidatur von den etablierten Medien stiefmütterlich behandelt wird.

Noch ausstehend sind die aktuellen Zahlen führender Kandidaten wie Elizabeth Warren (70), der progressiven Senatorin aus Massachusetts, und Amy Klobuchar (59), der zentristischen Senatorin aus Minnesota.

Ausserdem befinden sich im Rennen der Demokraten zwei Multi-Milliardäre, die nicht auf Spendengelder angewiesen sind: der Medienunternehmer Mike Bloomberg (77) und der ehemalige Spekulant Tom Steyer (62).

Ein Blick zurück: Im 4. Quartal 2011 sammelten die republikanischen Herausforderer von Präsident Obama zusammengenommen gegen 66 Millionen Dollar. Der demokratische Amtsinhaber wiederum häufte in den drei Monaten Spendengelder im Umfang von knapp 40 Millionen Dollar an. Acht Jahre später sammelte Präsident Trump 46 Millionen.

Seine Herausforderer aber verfügen weit mehr als 100 Millionen Dollar an Spendengeldern: Geld, das sie im innerparteilichen Ausscheidungsrennen in Werbung oder Kampagnen-In­frastruktur investieren können.

Der Ausscheidungskampf der Demokraten beginnt am 3. Februar mit den Wahlversammlungen (Caucuses) in Iowa. Am 11. Februar steht dann in New Hampshire die erste Vorwahl (Primary) auf dem Programm.