Wie andere Länder mit dem Corona-Virus umgehen

Frankreich: Paris warnt per SMS

Frankreich führt laut Innenminister Christophe Castaner die strengste Ausgangssperre Europas ein. Die Regierung in Paris verschickte am Dienstag an möglichst alle Bürger ein SMS mit der Aufforderung: «Bleiben Sie zu Hause.» Auf die Strasse darf man nur zum Einkaufen, zu beruflichen und medizinischen Zwecken. Im Voraus ist ein Formular auszufüllen. Die französische Wirtschaft ist bereits hart getroffen. Grosskonzerne wie Renault, Peugeot, Airbus oder Michelin haben ihre Fabriken geschlossen. Kleinunternehmen leiden oft noch stärker. Präsident Emmanuel Macron will einen ökonomischen Kollaps vermeiden, «koste es, was es wolle». Wirtschaftsminister Bruno Le Maire mobilisierte am Dienstag 45 Milliarden Euro für notleidende Unternehmen. (brä)

Deutschland: Höchste Gefahrenstufe ausgerufen

Die Zahl der Infektionen in Deutschland ist nach offiziellen Angaben auf über 8000 gestiegen, 23 Patienten sind an der Virus-Erkrankung gestorben, 50 Menschen sind wieder genesen. Das dem Bundesministerium für Gesundheit angeschlossene Robert Koch-Institut betont, die Gefahrenlage für die Menschen in Deutschland durch die Corona-Pandemie sei erheblich gestiegen. Das Institut setzte die Gefährdungsstufe gestern auf «hoch», nicht zuletzt auch deshalb, weil die Zahl der schweren Erkrankungen steige. Angesichts der sich verschärfenden Lage hatten Bund und Länder bereits am Montag zahlreiche Massnahmen im Kampf gegen das Virus beschlossen – darunter die Schliessung von Bars, vielen Geschäften, Sportstätten und Spielplätzen. (crb)

Österreich: Schwere Vorwürfe an Behörden in Ischgl

Im Paznauntal geht nichts mehr. Ebenso in St. Anton. Wo normalerweise zu dieser Jahreszeit die Kassen klingeln und Jahresumsätze erwirtschaftet werden, herrscht jetzt Stille. Die Orte stehen unter Quarantäne. Jetzt. Noch vor einer Woche tobte hier der Ski-Ballermann. Die Handhabe der Krise durch die Tiroler Behörden macht Experten fassungslos. Denn langsam wird klar: Tirol war eine Drehscheibe bei der Verbreitung des Virus in ganz Europa. Experten werfen den Behörden vor, viel zu spät gehandelt zu haben. Ihnen hätte seit Wochen klar sein müssen, was in Tirol vor sich ging: Nachdem 15 Isländer nach ihrer Heimkehr aus Tirol positiv auf Covid-19 getestet worden waren, erklärten die isländischen Behörden Tirol bereits am 5. März zum Gefahrengebiet. (sts)