Januar 2016: Wenige Tage nach der Silvesternacht fordert die CSU auf ihrer Klausurtagung in Wildbad Kreuth eine Obergrenze für Flüchtlinge von 200 000 pro Jahr. Die Kanzlerin ist dagegen. Kurz darauf nennt Seehofer Merkels Flüchtlingspolitik «Herrschaft des Unrechts».

Februar 2017: Nach langem Hin und Her stellt sich Seehofer für die Bundestagswahl hinter Merkel.

Juli 2017: Die CSU lanciert ihr eigenes Wahlprogramm – den «Bayernplan». Darin: die Obergrenze für Flüchtlinge. Wie dieser Plan mit dem Wahlprogramm von Merkels CDU vereinbar sein soll, bleibt offen.

September 2017: Bei der Wahl müssen sowohl CDU als auch CSU herbe Verluste einstecken. Die Bayern trifft es besonders hart: Die Partei, die absolute Mehrheiten gewohnt ist, kracht unter 40 Prozent.

März 2018: Seehofer wird Innenminister in der neuen Regierung Merkel. Im Koalitionsvertrag hatten die Parteien die Zahl von 200 000 festgeschrieben – ohne das Wort «Obergrenze.

Juni 2018: Die Spannungen zwischen Merkel und Seehofer schaukeln sich hoch zur Regierungskrise: Die Kanzlerin und ihr Innenminister sind uneins, wie mit bereits in einem anderen EU-Land registrierten Asylbewerbern umzugehen ist. Merkel will sie zunächst ins Land lassen und einer Prüfung unterziehen, sie beruft sich auf EU-Recht. Seehofer dagegen will sie an der Grenze zurückweisen und beruft sich auf das Grundgesetz. Merkel betont, EU-Recht liege über nationalem Recht.