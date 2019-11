Wie sich Evo Morales sein politisches Grab schaufelte – eine ausgewanderte Schweizerin berichtet vom Chaos

Seit mehr als 20 Jahren lebe ich in der bolivianischen Stadt Cochabamba. Ich habe mich immer wohl gefühlt in diesem wunderbaren Land und meine Entscheidung hier zu leben nie bereut. Umso mehr schmerzt, was in den letzten Wochen, nach den Präsidentschaftswahlen am 20. Oktober, hier passiert. Dass sich Evo Morales, erster indigener Staatspräsident Boliviens und ehemals grosser Hoffnungsträger vieler, dem Druck des Volkes beugt und zurücktritt, ist schade. Die historische Chance, die sich ihm geboten hatte, hat er leider verspielt. Es hat sich viel getan in den vergangenen 20 Jahren in Bolivien. Die Regierung von Evo Morales – an der Macht seit 2006 – war wichtig für das Land.

Morales’ erste zwei Amtszeiten waren sehr positiv. Als erster indigenstämmiger Präsident hat er der bis dahin ausgegrenzten indigenen Bevölkerung endlich zu einer selbstbewussten Stimme und zu Präsenz in Staat und Gesellschaft verholfen, keine Diskussion. Morales genoss deswegen lange breite Unterstützung, und zwar nicht nur von der indigenen Landbevölkerung: Auch viele städtische Mittelschichtler hatten genug von der politischen Elite, von Rassismus, Vetternwirtschaft und Korruption und setzten grosse Hoffnungen in seine Regierung. Wirtschaftlich geht es Bolivien heute besser, die Armutsraten sind deutlich gesunken. Auch hier: keine Diskussion.

Doch in den letzten vier, fünf Jahren wendete sich das Blatt. Nach und nach verfiel die Regierung Morales in dieselben alten Muster wie ihre konservativen Vorgänger: Ein Korruptionsskandal reihte sich an den anderen, Günstlingswirtschaft überall. Sein Gerede über den so wichtigen Schutz der «Pachamama» («Mutter Erde») steht in krassem Widerspruch zu seinen Aktionen. Gerne rühmt er sich als grosser Schützer der Natur, doch um eine höchst umstrittene Strasse durch bolivianisches Amazonasgebiet zu bauen, setzte er das (von ihm selber veranlasste!) Gesetz zum Schutz indigener Territorien kurzerhand per Dekret ausser Kraft. Gegen die indigenen Bewohner der Region, die sich dem Bauprojekt in den Weg stellen wollten, ging er mit Gewalt vor.

Gesundheitspolitik mit Fussballfeldern statt mit Spitälern

Morales erliess ein Gesetz, das es Neusiedlern erlaubt, mit «kontrollierten» Brandrodungen Land für die landwirtschaftliche Nutzung zu gewinnen. Die Folge waren verheerende Waldbrände im Departement Santa Cruz. Sie loderten wochenlang, mehr als vier Millionen Hektaren Wald fielen den Flammen zum Opfer. Die Bevölkerung verlangte lautstark die Ausrufung eines Notstands, damit internationale Hilfe angefordert werden könnte. Doch die Regierung weigerte sich.

In den vergangenen Jahren begann Präsident Morales nach und nach den gesamten Justizapparat, die wichtigsten Behörden und vor allem die Wahlbehörde mit Gefolgsleuten zu besetzen. Dank einer Zweidrittelmehrheit im Kongress hatte er dabei leichtes Spiel.

Der abgetretene Präsident war bekannt dafür, sich im Regierungssitz La Paz per Helikopter von einem Stadtteil in den anderen fliegen zu lassen. Er hat sich einen neuen – notabene potthässlichen – fast 20 Stockwerke hohen Regierungspalast bauen lassen, inklusive Helikopterlandeplatz auf dem Dach und einer mit jedem erdenklichen Luxus ausgestatteten, riesigen Wohnung für sich selber. Und das in einem Land, in dem es noch immer viele Menschen gibt, die kaum das Nötigste für ein menschenwürdiges Leben haben.

Überall im Land, selbst in Dörfern, in denen die Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, hat er Fussballplätze bauen lassen – das sei besser als jedes Spital. Für die Südamerikaspiele, die letztes Jahr in meiner Heimat Cochabamba stattgefunden haben, hat die Regierung riesige Sportanlagen erstellen lassen und sogar ein olympisches Dorf. Die meisten dieser Anlagen stehen seit den Spielen leer, genauso wie die Hunderte von Wohnungen, die nach Ende der Veranstaltung als Sozialwohnungen für finanziell schwache Familien hätten dienen sollen. Das Problem: Die vermeintlichen Sozialwohnungen sind viel zu teuer.