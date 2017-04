Le Pen konnte vor allem in den verarmten früheren Industrieregionen des Nordens absahnen sowie im strukturschwachen Süden, entlang der Mittelmeerküste und auf Korsika. Das deckt sich in etwa mit den Regionen, in denen Le Pens rechte Partei, der Front National, traditionell viele Wähler überzeugen kann. Macrons Hochburgen sind unter anderem die Bretagne und Paris sowie generell der Westen Frankreichs entlang der Atlantikküste.

So haben die vier erfolgreichsten Präsidentschaftskandidaten abgeschnitten: