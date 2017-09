Es scheint, als wollte uns die deutsche Politik für den gähnend langweiligen Wahlkampf entschädigen: Mit der historischen Schlappe für die Regierungsparteien CDU/CSU und SPD, der umjubelten Rückkehr der Liberalen ins Parlament und dem Einzug der nationalkonservativen Alternative für Deutschland (AfD) in den Bundestag bot der Wahlabend eigentlich schon genügend Aufreger. Doch Frauke Petry reichte das offenbar noch nicht. Nur einen Tag nach der Wahl erklärte die Co-Chefin der AfD, der Bundestagsfraktion nicht angehören zu wollen. Ein beispielloser Vorgang.

Warum ist in der deutschen Politik plötzlich Pfeffer drin? Bei der Erklärung hilft Wolfgang Gibowski. Er lehrt an der Uni Potsdam, war langjähriger Mitarbeiter von Helmut Kohl sowie anderen deutschen Erste-Reihe-Politikern und ist Mitgründer der Forschungsgruppe Wahlen. Gibowski kennt das Innenleben der Politik und weiss, warum die Leute wählen, wie sie wählen. Zu Petrys Entscheid, der AfD-Fraktion fern bleiben zu wollen, sagt er: «Das ist absolut seltsam.» Wenn die Parteichefin nicht in der Fraktion teilnehmen wolle, «ist das der Beginn einer Teilung der Partei».

Weidel fordert Parteiaustritt

Was reitet Petry also? Sie trat, zumindest im Vergleich zu den beiden Spitzenkandidaten Alice Weidel und Alexander Gauland, im Wahlkampf gemässigt auf. «Sie kritisierte die Kampagne der AfD als nicht moderat genug», sagt Gibowski. Zwei Tage vor der Wahl beklagte sie noch den aggressiven Ton der Partei. Das verschrecke bürgerliche Wähler, meinte Petry. Jetzt klagt die Partei über sie: Weidel forderte sie am Montag zum Parteiaustritt auf. Petry indes scheint realisiert zu haben, wie rechts ihre eigene Partei steht. Das erinnert an den Abgang des Gründers der AfD, Bernd Lucke. Der Euro-Kritiker klagte vor gut zwei Jahren seinerseits über eine schrittweise Vereinnahmung der Partei durch rechte Kreise, ehe er den internen Machtkampf gegen ebenjene Frauke Petry verlor und abgewählt wurde. Nun beklagt also Petry, dass die Verankerung der AfD in der Mitte der Gesellschaft «spürbar abgenommen» habe.

