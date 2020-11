Zu zaghaft gegen Salafisten: Islamkritiker wirft Merkel-Regierung Versagen vor

Der Schriftsteller und Politikwissenschafter Hamed Abdel-Samad wirft der Bundesregierung vor, diese würde den islamistischen Fundamentalismus unwillentlich jährlich mit Millionen von Euro unterstützen. Der 48-Jährige, der wegen kritischer Werke zum Islam seit 2014 unter Polizeischutz steht, hat diese Woche den Rücktritt von der Deutschen Islamkonferenz bekannt gegeben.

Diese wurde 2006 gegründet, um den Dialog zwischen dem deutschen Staat und den in Deutschland lebenden Muslimen zu verbessern. Abdel-Samad war seit 2010 Teilnehmer des Austausches zwischen Muslimen und der Bundesregierung.

Der bei Kairo geborene und 1995 nach Deutschland emigrierte Publizist kritisiert insbesondere den amtierenden Innenminister Horst Seehofer (CSU) scharf. Seehofers Innenministerium liesse sich von den rückwärts gewandten Muslim-Verbänden in Deutschland vorführen, der deutsche Staat unterstütze erzkonservative und fundamentalistische Muslim-Verbände, die sich nach aussen hin moderat gäben, jährlich mit Millionen von Euro.

Imam-Ausbildung hat das Fass zum Überlaufen gebracht

Das Fass zum Überlaufen gebracht hat die Debatte um die Imam-Ausbildung in Deutschland. Demnach setzten sich die Islam-Verbände durch, sodass Imame nicht - wie von der Bundesregierung ursprünglich angestrebt - an deutschen Universitäten ausgebildet werden, sondern in den Ausbildungszentren der grossen Muslim-Verbände, darunter ihrem grössten, der türkisch-islamischen Union Ditib.

Der deutsche Staat habe Millionen investiert in Lehrstühle für islamische Theologie an vielen Universitäten, moniert Abdel-Samad. Doch Verbände wie Ditib weigerten sich, an deutschen Universitäten ausgebildete Imame einzustellen, da diese angeblich die Ditib-Standards nicht erfüllten. Abdel-Samad: «Und was sind das für Standards? Sie müssen Erdogan huldigen und den Nationalismus mittragen.»