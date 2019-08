Was ist passiert? Bei einem Amoklauf in einem Einkaufszentrum in der texanischen Stadt El Paso wurden mehrere Personen getötet. Der Schütze eröffnete das Feuer um etwa 10 Uhr Ortszeit. Die Polizei riegelte daraufhin mit einem Grossaufgebot das gesamte Areal ab und warnte die Leute auf Twitter davor, sich zu nähern.

Aktuellen Berichten zufolge sollen in El Paso mindestens 20 Personen getötet worden sein, 26 weitere wurden laut dem Polizeichef verletzt.

mindestens 20 Personen getötet worden sein, 26 weitere wurden laut dem Polizeichef verletzt. Nur wenige Stunden später sind bei einer Bar in Dayton im US-Bundesstaat Ohio mehrere Personen niedergeschossen worden. Die Behörden bestätigen zehn Tote und 16 Verletzte. Der mutmassliche Schütze gehört ebenfalls zu den Todesopfern. Bewaffnete Angreifer haben innert 24 Stunden an zwei verschiedenen Orten in den USA 29 Menschen erschossen. In einem Einkaufszentrum in der Grenzstadt El Paso in Texas tötete ein Schütze am Samstag mindestens 20 Menschen, 26 weitere wurden verletzt, wie Polizeichef Greg Allen mitteilte. Der mutmassliche Täter ergab sich. In der Nacht zum Sonntag fielen in der Stadt Dayton im US-Bundesstaat Ohio Schüsse nahe einer Bar im Zentrum: Neun Menschen starben, 16 weitere wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Beamte töteten den Angreifer. Die Massaker lösten international Bestürzung aus.

We are actively investigating an active shooter incident in the #OregonDistrict. Please avoid the area. More information to come. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

Womöglich Hassverbrechen Bei dem Schützen in El Paso an der Grenze zu Mexiko handelt es sich um einen 21-jährigen Weissen. Polizeichef Allen sagte, es gebe ein "Manifest", das womöglich auf ein Hassverbrechen schliessen lasse. In den USA wird damit eine Tat charakterisiert, die sich etwa gegen Menschen einer bestimmten Herkunft, Hautfarbe oder sexuellen Orientierung richtet. Es sei allerdings noch nicht bestätigt, ob die Kampfschrift tatsächlich von dem Verdächtigen stamme. In dem Pamphlet, das dem mutmasslichen Täter von El Paso zugeschrieben wurde, heisst es unter anderem: "Dieser Angriff ist eine Antwort auf die hispanische Invasion in Texas." Ausserdem äussert der Autor die Erwartung, dass er bei dem Amoklauf getötet werde.

Einzeltäter Zu den Motiven des Schützen in Dayton (rund 140'000 Einwohner) sowie dessen Identität konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Es habe sich um einen Einzeltäter gehandelt. Der Mann habe mit einer Langwaffe geschossen, sagte der leitende Polizeibeamte Matt Carper. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf Ermittler, der Schütze habe eine Schutzweste getragen. Die Bundespolizei FBI schaltete sich in die Ermittlungen ein.

Das schnelle Eingreifen der Polizei habe Schlimmeres verhindert, sagte Carper: "Wir hatten Beamte in der unmittelbaren Umgebung, als die Schüsse fielen. Wir konnten reagieren und das Ganze schnell beenden." Oregon District, das Ausgeh-Viertel in Dayton, wo die Schüsse fielen, gelte eigentlich als sicher. Aus Chicago wurde derweil ein Vorfall gemeldet, bei dem sieben Menschen nahe einem Park durch Schüsse aus einem Auto verletzt wurden. Der Autor des Pamphlets von El Paso äussert in dem vierseitigen Text seine Unterstützung für den rassistischen Attentäter von Christchurch, der Mitte März in Neuseeland zwei Moscheen angegriffen und 51 Menschen getötet hatte. Die "New York Times" berichtete, der Text sei 19 Minuten vor dem ersten Notruf in El Paso online gegangen. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, kündigte bei einer Pressekonferenz an, die Strafverfolgung werde sich nicht nur auf den Vorwurf des Mordes, sondern auch auf den eines Hassverbrechens konzentrieren. Mexikaner unter den Opfern Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador teilte in einer Videobotschaft mit, unter den Toten seien drei Mexikaner. Nach Angaben des mexikanischen Aussenministeriums wurden sechs weitere Mexikaner verletzt, darunter ein zehnjähriges Mädchen. Ein Polizeisprecher sagte nach Angaben des Senders CNN, der mutmassliche Todesschütze rede mit den Ermittlern.

