Mindestens 29 Tote und mindestens 53 teils Schwerverletzte: Das ist die brutale Bilanz des bislang blutigsten Wochenendes in Amerika in diesem Jahr. Bei einem Angriff auf einen Supermarkt in der texanischen Stadt El Paso nahe der mexikanischen Grenze hat ein Einzeltäter mit einer Schnellschusswaffe am Samstag 20 Menschen getötet und 26 verletzt. Wenige Stunden später hat ein anderer Einzeltäter in der Stadt Dayton im Bundesstaat Ohio neun Menschen erschossen und 27 verletzt.

So wahnsinnig solche Taten sind: Die USA haben sich über die vergangenen Jahrzehnte allmählich an sie gewöhnt. Alleine in diesem Jahr gab es laut der Organisation «Gun Violence Archive» in den USA bereits 252 Schusswaffen-Attentate, bei denen mindestens vier Personen verletzt oder getötet worden sind.

Pamphlet taucht 19 Minuten vor Attentat auf

Die Reaktionen auf die Attentate vom Wochenende waren dieselben wie jene auf alle Attentate in den vergangenen Jahren: Politische Exponenten beschuldigten die Gegenseite, nichts gegen den Waffenwahn im Land zu unternehmen. Kommentatoren schickten ihre «thoughts and prayers» («Gedanken und Gebete») an die Familien der Verstorbenen. Und die sozialen Medien flimmerten vor Fragezeichen: Wann hört das endlich auf? Was muss denn noch geschehen? Wieso tut keiner was?