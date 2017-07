Das Urteil gab das Gericht in Boulogne am Freitag bekannt. Der Pilot und sein Komplize gehörten nach Angaben der Ermittler einem britischen Schlepperring an und wurden am Montag in Nordfrankreich gefasst.

Die Männer sind nach Angaben der Behörden seit Ende April fünf Mal von Flugplätzen in der Nähe von Calais nach England geflogen - und nahmen dabei jedes Mal bis zu vier Flüchtlinge mit.

"Es ist unvertretbar, aus dem Leid der Menschen Kapital schlagen zu wollen", sagte die zuständige Staatsanwältin, Raphaelle Wach, zur Nachrichtenagentur AFP. Es sei das erste Mal, dass das Gericht in Boulogne über einen solchen Fall verhandelt habe.