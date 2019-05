Renault bestätigte am Montag Verhandlungen mit Fiat Chrysler (FCA) für eine technische Kooperation oder eine Fusion. Das Angebot geht von dem italienisch-amerikanischen Konzern aus. Er hielt am Montag in einem Communiqué fest: «Der vorgeschlagene Zusammenschluss würde einen globalen Autohersteller schaffen. Er wäre führend bei Umsatz, Volumen, Rentabilität und Technologie und würde einen Vorteil für die Anteilseigner der Unternehmen darstellen.» Fiat und Chrysler verfügen über veraltete Modelle und grössere Absatzprobleme, weshalb sie seit langem einen Partner suchen. Sie hatten auch schon Kontakte mit dem französischen PSA-Konzern (Peugeot, Citroën), mit dem sie einen gemeinsamen Personenwagen herstellen. Konkret ist Fiat an Renaults Elektro- und Hybridtechnologie interessiert. FCA brächte einen Umsatz von 115,4 Milliarden Euro in die Ehe, Renault 57,4 Milliarden. Beide Seiten haben 2018 einen Milliardengewinn erzielt. Der neue Konzern wäre komplementär. Fiat und Chrysler sind in Europa und Nordamerika stark, Renault und sein japanischer Partner Nissan von Europa bis nach Asien und in der südlichen Hemisphäre. Eine gemeinsame – wichtige – Lücke bestünde in China. Die Angebotspalette würde von Renaults rumänischem Billigmodell Dacia bis zu Nobelmarken wie Maserati reichen. Insgesamt kämen ein Dutzend Marken unter ein Dach – je sechs von beiden Seiten: FCA brächte Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep und Maserati in die Ehe ein, Renault seine Töchter Dacia, Lada sowie indirekt seine Partnermarken Nissan, Mitsubishi und Datsun. Mit über 15 Millionen verkauften Fahrzeugen (Stand 2018) entstünde der mit Abstand grösste Autokonzern der Welt. Die aktuelle führende Volkswagen-Gruppe kommt auf knapp 10,8 Millionen, Toyota auf etwas weniger als 10 Millionen Autos. Die Bildung von FCA-Renault zeugt auch vom Streben der Branche nach Grösse und Volumen, um nicht zuletzt die teuren Investitionen in umweltfreundliche Technologien und das autonome Fahren zu finanzieren. Die Synergieeffekte des neuen Konzerns würden auf über 5 Milliarden Euro geschätzt. Die globale Marktaufstellung würde es FCA-Renault erlauben, Absatzkrisen in einzelnen kontinentalen oder Landesmärkten aufzufangen.

Dass die Franzosen heute bereit sind, mit FCA über eine technische oder kapitalistische Kooperation zu reden, ist eine Folge der Affäre um den bisherigen Renault-Nissan-Boss Carlos Ghosn. Seine Inhaftierung in Tokyo gefährdet die franko-japanische Allianz, die für Renault sehr einträglich ist, weil die Franzosen 43 Prozent der Anteile an Nissan halten und so jährlich Milliarden nach Paris ableiten können. Dass sich Ghosns Nachfolge so schwierig gestaltet, hat seinen Grund auch in der Forderung der Japaner, das Verhältnis mit Renault ausgeglichener zu gestalten. Die Franzosen fürchten sich deshalb um die Weiterexistenz ihrer Allianz mit Nissan. Wenn sie nun auf das FCA-Buhlen eingehen, versuchen sie damit nicht zuletzt ihre Stellung gegenüber Nissan zu stärken und die Firma unter Zugzwang zu bringen. Ihr Chef Hiroto Saikawa hat sich bisher nicht zu den Fusionsplänen geäussert. Sein Unternehmen hält 15 Prozent an Renault.