Durch schweres Gelände

Die wenigsten können sich einen Aston Martin leisten – doch viele träumen davon. Der britische Sportwagenbauer, der auch James Bond mit passenden Wagen ausstattet, hat ein einzigartiges Image und damit einen festen Platz in der Automobilwelt – obwohl die Briten nur gut 5000 Autos pro Jahr bauen.

Leider war und ist die Traditionsmarke in ihrer 107-jährigen Geschichte immer wieder von finanziellen Sorgen geplagt; erst im April dieses Jahres konnten neue Investoren eine erneute Insolvenz abwenden. Und nun soll es aufwärtsgehen – im wahrsten Wortsinn: Unter grossem Effort haben die Briten ihr erstes SUV entwickelt, das in einer eigens dafür gebauten Fabrik in Wales produziert wird. Der Erfolg des neuen SUV-Modells ist für die Marke also ein entscheidender Baustein für die Zukunft. Eine Situation, die an die Anfänge des Porsche Cayenne erinnert. Auch der Sportwagenbauer aus Stuttgart war Anfang der 2000er finanziell angeschlagen und brauchte dringend einen Erfolg. «Fast alle unserer Kunden hatten damals noch einen Range Rover in der Garage. Also fragten wir uns, warum wir ihnen nicht auch ein solches Auto anbieten sollen», erinnert sich der damalige Porsche-Designer Harm Laagay. Der Plan ging auf – der Cayenne führte die Marke zurück zum Erfolg.

Schwierige Aufgabe

Der Plan ist schlüssig und erwiesenermassen Erfolgversprechend. Aber auch alles andere als einfach umzusetzen. Denn der Aston-Martin SUV DBX muss in vielerlei Hinsicht überzeugen. Sportlich und emotional soll er sein, um die Gene der Marke glaubwürdig zu verkörpern. Er muss auch abseits befestigter Strassen Talent beweisen, um es mit der starken Konkurrenz von Land Rover & Co. aufnehmen zu können – für Aston Martin buchstäblich neues Territorium. Er muss praktisch und geräumig sein, um Kunden im SUV-Segment zu überzeugen. Gleichzeitig aber auch elegant und schnittig, um auch bei den Fans der Marke anklang zu finden. Kurzum: Der neue DBX hat einige schier unlösbare Konflikte zu bewältigen.