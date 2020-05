Elfer mit Bügel

Seinen Kultstatus geniesst der Porsche 911 auch, weil er so wandlungsfähig ist. Er entwickelte sich über die Jahre stets weiter und passte sich zudem an unterschiedlichste Kundenwünsche an. So der "Elfer" inzwischen in einer einzigartigen Vielfalt erhältlich. Vom Leistungsstarken Gran-Tourismo in Form des 911 Turbo, über die rennstreckenoptimierten GT-Modellen, bis hin zu den Cabrio-Modellen.

Das Sicherheits-Cabriolet

Zwischen Coupé und Cabriolet sortiert sich der 911 Targa ein. Bei seiner Lancierung 1965 war er das erste Cabrio mit Überrollbügel. Das "Sicherheits-Cabriolet" sollte den Schutz eines festen Dachs mit dem Fahrspass verbinden. So wollte Porsche den offenen 911er auch in den USA absetzen, wo Cabrios zu jener Zeit als gefährlich galten. Doch der Targa entwickelte sich mehr und mehr zum Kompromiss zwischen Cabriolet und Coupé, was er auch heute noch sein will.

Eine Frage des Stils

Zunächst war der Targa die einzige Möglichkeit, einen offenen Porsche 911 zu fahren. Der hintere Teil des Daches war, wie bei einem konventionellen Cabrio, ein faltbares Stoffverdeck, zwischen Bügel und A-Säule wurde ein Hardtop eingespannt. Zum Modelljahr 1970 wurde die hintere Scheibe aus Glas gefertigt, was den Komfort bei geschlossenem Dach merklich verbesserte.