Spassgerät oder Sammlerstück?

«Die Welt ist aus den Fugen», würde man dazu wohl in einem der bekanntesten Schweizer Radio-Hörspiele sagen: Ein Mini mit 306 PS. Ein Kleinwagen mit einer angegebenen Höchstgeschwindigkeit von 265 km/h. Ein Dreitürer für 52900 Franken, praktisch frei von jeglichem Nutzwert. Der Mini John Cooper Works GP ist ganz bewusst ein Auto, das niemand braucht – und auch nur 3000 Kunden (davon 100 in der Schweiz) bekommen werden.

Für Fahrspass auf der Strasse dürfte der Winzling mit seinem brettharten Fahrwerk, der Vorderachs-Differenzialsperre und den sportlichen Semislick-Reifen allerdings für viele schon zu radikal sein.

Für Mini-Fans ist der neueste Hardcore-Mini aber dennoch ein Volltreffer: Er fühlt sich so kompakt an, wie es ein Mini soll, bietet auf trockener Fahrbahn viel Grip und lässt sich spielerisch leicht schnell bewegen; vorzugsweise auf abgesperrter Strecke. Denn sobald die Reifen auf Temperatur sind, bringt der Zwerg seine Kraft anstandslos auf den Asphalt und schaltet sich in Windeseile durch die Gänge. Da muss sich auch mancher Sportwagenfahrer anstrengen, will er nicht bloss den grossen Heckflügel des Kleinwagens sehen.