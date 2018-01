Leichtigkeit fällt auf

Seinen Gewichtsvorteil gegenüber den Konkurrenten in seiner Liga merkt man dem CX-5 schnell an. Nicht nur in Kurven, wo der CX-5 leichtfüssig und agil wirkt, sondern auch, wenn es vorwärts gehen soll. Natürlich ist der japanische SUV kein Sportwagen. Sowohl Benziner als auch Diesel brauchen für den Spurt auf 100 km/h rund neun Sekunden. Für den Alltag ist dies völlig ausreichend, zumal sich die Motoren überraschend kräftig anfühlen, da sie sehr souverän zu Werke gehen. Dies gilt vor allem für den Benziner, der mit 6-Gang-Automatik und Allradantrieb zum Test antritt.

Mit 2,5 Litern ist der Mazda-Motor ein wahrer Hubraum-Riese unter den modernen Vierzylindern. Das maximale Drehmoment des Saugmotors liegt bei 258 Nm bei 4000 Umdrehungen, was im Umfeld von modernen Turbo-Triebwerken, die schon knapp über Standgas regelrechte Drehmomentberge freisetzen, fast schon schwächlich. Auf dem Papier zumindest. Auf der Strasse wirkt der Benziner geradezu kräftig, da er seine Kraft linear und unvermittelt abgibt. Das fällt vor allem in Verbindung mit der geschmeidig und unauffällig schaltenden 6-Gang-Automatik auf. Die Automatik hält die Drehzahl tief und lässt das Drehmoment gut zur Geltung kommen. So lässt sich der CX-5 sehr geschmeidig und flüssig fahren. Das schlägt sich schlussendlich auch im Verbrauch nieder. Die vom Werk versprochenen 7,1 l/100 km wirken vielleicht nicht rekordverdächtig sparsam, doch der Wert ist auch im Alltag reproduzierbar. Abschnittsweise sind auch Verbräuche von weniger als

7 l/100 km möglich. Für ein SUV mit Benzinmotor in dieser Grössenklasse mit bis zu 1620 Litern Kofferraum ist das absolut in Ordnung.