Mehr als nur «jööh»

Die kompakten Abmessungen sorgen aber nicht nur für Sympathie bei Passanten, sie machen den kleinen Spanier, der übrigens baugleich mit dem VW e-up! und dem Skoda Citigo e-iv ist, zum perfekten Alltagsbegleiter. Freilich ist die Autobahn nicht sein zu Hause: Hier ist der hat der Akku seine 36,8 kWh schon nach rund 130 Kilometern verbraucht. Zudem merkt man an Windgeräuschen und Geradeauslauf, dass der Mii electric halt eher ein Stadtauto ist. Wer nur innerorts und auf Landstrassen unterwegs ist, schafft die vom Werk angegebenen 259 Kilometer Reichweite auch tatsächlich. Für diesen Einsatzzweck ist das mehr als geung; die täglichen kurzen Pendlerstrecken und Einkaufsfahrten meistert der Winzling mit Bravour - und überzeug noch dazu mit verzögerungsfreiem Antritt und geräuschlosem Lauf. Richtig glänzen kann der Elektro-Kleinwagen freilich, wenn es um die Parkplatzsuche geht. Er gibt sich wendig, übersichtlich und kompakt. Wo man mit anderen Autos zwei oder drei mal ansetzen muss, zieht man mit dem Mii einfach und lässig in die Parklücke. Auf den Rücksitzen ist für kurze Strecken allemal genug Platz - vor allem aber sind sie eine willkommene Erweiterung des kleinen Kofferraums. Wer alleine oder zu zweit einkaufen geht, muss mit dem Winzling also selbst den Baumarkt nicht fürchten. Dass man den Weg dort hin nicht mit einem eingebauten Navi finden kann, sondern sein Smartphone in die dafür vorgesehene Halterung auf dem Armaturenbrett einklinken muss lässt sich beim Blick aufs Preisblatt verschmerzen: Der Seat kostet ab 25 500 Franken. Das macht ihn definitiv zum perfekten Zweitwagen.