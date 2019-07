Der Akku speichert 32,6 kWh Strom, was für eine Normreichweite von 235 bis 270 Kilometern reichen soll. An einer Schnellladesäule lädt der Brite mit bis zu 50 kW, womit der Akku in 35 Minuten zu 80% geladen wird. Auch wenn der Mini damit bei weitem nicht zu den Reichweitenkönigen unter den E-Autos zählt, ist das für den Stadtverkehr auf jeden Fall ausreichend. Und in der Stadt soll der Strom-Mini schliesslich auch zu Hause sein.

Dank tiefem Schwerpunkt und nur 145 kg Mehrgewicht gegenüber einem Mini Cooper S mit Benzinmotor will auch der Stromer typisch agiles Mini-Fahrgefühl bieten. Dank 184 PS und 270 Nm Drehmoment sprintet der Fronttriebler in 3,9 Sekunden auf 60 km/h. Optisch unterscheidet sich der Akku-Mini nur in Details von den Verbrennerversionen. Akzente in knalligem Hellgrün, ein fast gänzlich geschlossener Kühlergrill und aerodynamisch optimierte Felgen zeichnen ihn aus. Zudem wurde die Bodenfreiheit um 18 Millimeter erhöht, damit die im Boden verbauten Akkus besser geschützt sind. Im Innenraum bleibt die typische, moderne und verspielte Mini-Atmosphäre erhalten. Einzig der Tacho wurde durch eine komplett digitale Einheit ersetzt, sodass auch die relevanten Informationen zur Reichweite und Batterieladung angezeigt werden können.

Der Mini Cooper SE kann ab sofort vorbestellt werden. Im März 2020 startet die Produktion im Mini-Werk Oxford (GB). Die Preise für die Schweiz starten bei 39 900 Franken.