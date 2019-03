Jubiläen und Geburtstage werden in der Autowelt gerne und oft gefeiert. Die Verantwortlichen finden immer wieder einen Anlass um einen Jahrestag zu zelebrieren – mal mehr, mal weniger gewichtig. Ein Fest darf in Genf aber berechtigterweise gross gefeiert werden: Bentley wird 2019 100 Jahre alt. Beim Messeauftritt am Lac Léman beschenken sich die Briten mit einem limitierten Sondermodell, das sich auf die glorreichen Anfangsjahre der Luxusmarke bezieht. Der Continental GT „Number 9 Edition by Mulliner“ ist auf 100 Stück limitiert und lediglich in zwei Farben erhältlich: dunkles Gün oder klassisches Schwarz.