1. Mai Trotz Pandemie wird auch in Basel am Tag der Arbeit demonstriert Anders als im letzten Jahr geht es am 1. Mai 2021 wieder auf die Strassen. Für diesen Samstag sind diverse Demonstrationsmärsche und Ansprachen geplant.

5 Bilder 5 Bilder Um 10.45 Uhr eröffnet Sarah Wyss (Nationalrätin SP) den 1. Mai auf dem Messeplatz. Dann zog die Gruppe los. Nicola Schwarzenbach

In Basel hat die Kundgebung begonnen

Mit Fahnen und Transparenten in der Hand ziehen trotz kaltem Regenwetter mehrere Hundert Personen durch die Basler Innenstadt. Am Vormittag versammelten sie sich auf dem Messeplatz, wo SP-Nationalrätin Sarah Wyss laut Programm eine Rede hielt. Am Mittag meldet sie sich auf dem Barfüsserplatz zu Wort.

Die 1.-Mai-Kundgebung wurde vom Kanton bewilligt - im Gegensatz zum letzten Jahr. Ein zentralen Thema sei in diesem Jahr die Corona-Pandemie sowie der Mindestlohn, wie ein bz-Reporter vor Ort berichtet. Die Lage sei aktuell ruhig.