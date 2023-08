100 Jahre Sans Gêne Die Clique gibt Einblicke in ihre Geschichte und öffnet ihr Fasnachtsarchiv Die Clique Sans Gêne feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum. Sie hat eine bewegte Geschichte hinter sich.

Schamlos, trotzig, gerade heraus. Oder ganz einfach gesagt: Sans Gêne. Die Grossbasler Clique, die dieses Jahr ihr 100-Jahr-Jubiläum feiert. Der Name und das Logo angelehnt an Catherine Hubscher, eine Wäscherin aus dem Elsass, die auch Napoleon die Hemden gewaschen haben soll. Ihr Spitzname: Madame Sans-Gêne. Das alles tönt nach einem reibungslosen Gründungsablauf einer Basler Fasnachtsvereinigung.

Wäre da nicht der kleine Haken, dass die Clique sich bei ihrer Gründung am 28. November 1922 erst einmal ohne Namen zurechtfinden musste. Im Protokoll der ersten Sitzung steht, dass das Traktandum der Namensgebung um acht Tage verschoben wurde. Da die Anmeldung beim Fasnachts-Comité Bereits am 30. November erfolgte, wurde dieses Traktandum aber bereits zwei Tage später wieder aufgenommen.

Ueli, Pierrot oder Harlekin wollte der erste Obmann, A. Acht, die Clique nennen. Zu simpel, befand die anwesende Herrenrunde, weswegen heftige Diskussionen ausbrachen. Schliesslich wurde laut Protokoll vom 2. Dezember 1922 der Antrag von Herrn Bienz, sich Sans Gêne Clique zu nennen, angenommen.

Die Frauen als leidiges Thema

Diese Uneinigkeit prägte sie nicht nur vor der Gründung, sondern auch in den Jahren danach. Denn entstanden ist die Sans Gêne aus einer Gruppe unzufriedener Mitglieder der «Basler Fasnachtsgesellschaft», welche um 1920/21 gegründet wurde, sich im Herbst 1922 aber bereits wieder auflöste. Drei Monate später nahm die Clique dann bereits mit einer Laterne und dem Sujet «Die Herren von Welt» an ihrer ersten Fasnacht teil. Auch für das «Monstre-Trommelkonzert», dem Vorgänger des heutigen «Drummeli», wurde der «Appezäller-Marsch» auswendig gelernt.

Um die Gründung der Jungen Garde gibt es ebenfalls eine Anekdote. Als 1929 diese Idee aufkam, musste das Traktandum aufgrund einer Lappalie aufgeschoben werden. Die Sans Gêne-Herren waren sich nicht einig, ob man sie unter dem Namen «Buebezügli» oder «Buebeziigli» laufen lassen wollte. Erstere Variante setzte sich für die Fasnacht 1930 dann durch.

Diese Herren sind auch an der Medienkonferenz zum Jubiläum ein grosses Thema. «Wenn man sich Gedanken zur Herkunft des Cliquennamens macht, dann kommt man zwangsläufig auf die Frage, wo eigentlich die Frauen bleiben», sagt Obfrau Patricia Schaub. Diese traten in der Clique im Jahre 1945 ein erstes Mal in Erscheinung. Dann nämlich wurde die erste Pfeiferin aufgenommen. Diese durfte aber nur mit Herrenschuhen und -handschuhen an der Fasnacht teilnehmen, wie eine mittlerweile 100-jährige Zeitzeugin der Obfrau erzählte. «Sonst hätte man ja gemerkt das hier eine Frau mittut.» Das Frauenthema sei laut Schaub in den frühen Cliquenjahren ein leidiges gewesen. Dies spiegelt sich auch in folgender Aussage der Obfrau: «Diese Herren würden sich alle noch wundern, dass ich die Person mit der längsten Amtszeit in der Clique bin.» Seit 2010 kleidet sie den Posten als Obfrau.

Biss, Respekt und Einigkeit

Geschlagene 30 Jahre später kommt es dann zur Gründung der Sans Gêne Wybli. «Und 20 Jahre später entschied auch der Stammverein, dass es Zeit für eine Fusion wäre.» Seit 1995 ist die Sans Gêne als gemischte Clique unterwegs.

Patricia Schaub sieht heute einen grossen Zusammenhalt in ihrer Clique. «Unsere Verbindung entsteht über die Arbeit.» Seit jeher sei die Sans Gêne eine Clique, die viel und gerne «schafft». Dies habe sich auch im Hinblick auf das Jubeljahr gezeigt. Denn um alle Festivitäten stattfinden lassen zu können, brauche es auch Geld. «Ich bin kein Fan davon, Mitgliederbeiträge zu erhöhen», sagt Schaub. Deswegen hat die Clique die Organisation des Basler Schwingtag 2016 übernommen. Alle hätten sie mitgemacht. Selbst die Junge Garde – genannt Strizzi – half, Abfall einzusammeln. «Die sind ganz stolz darauf, ihren Teil dazu beigetragen zu haben.»

Nun finden in diesem Jahr unter dem Motto «Fyyr und Flamme syt 1922» die ganzen Festivitäten statt. Ob die Obfrau traurig darüber ist, dass der Jubiläumsauftritt am Cortège wegen der Pandemie ins Wasser gefallen ist? «Es war lange Zeit ein weinendes Auge.» Je länger es geht, desto mehr würde das Lachende aber überwiegen. «Denn 2023 ist ja unsere hundertste Fasnacht. Also alles perfekt.»

Nun öffnet die Clique ihr Archiv. Dort befinden sich etliche Trouvaillen aus 100 Jahren Cliquengeschichte. Ein von der Polizei konfiszierter «Zeedel» von der Fasnacht 1927, ein altes «Kopfladdäärnli», welches noch mit einer Kerze beleuchtet wurde, sowie auch die ersten zwei Fahnen, genannt Standarten. Auf der zweiten ist bereits das heutige Logo, nämlich Madame Sans-Gêne in Basiliskengestalt vertreten. Ob das nicht dem Bild der schönen Dame widersprechen würde? «Für uns ist sie wunderschön. Schauen Sie mal», sagt Schaub und zeigt auf den grossen Tambourmajorkopf, der im Keller in der Inneren Margarethenstrasse steht. Es ist dies einer von zweien. Der erste Keller, von Schaub als Heimat bezeichnet, befindet sich seit der Fertigstellung 1942 am Gerbergässlein 30.

Was von den Anfangszeiten noch übrig geblieben ist? Sicher der Biss, mit dem die Clique an die Sujets herangeht. Und heute wäscht Madame Sans-Gêne nicht nur mehr die Hemden der Herren, sondern auch die Kostüme der Damen.