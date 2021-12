10./11. Juni Lörracher Fasnacht wird auf den Sommer verschoben Oberbürgermeister Jörg Lutz hofft auf einen Hauch von Rio de Janeiro bei sommerlichen Temperaturen. Es gibt allerdings auch Kritik an der Verlegung.

Die Regiofasnacht Lörrach Guggen-Explosion im Jahr 2013. Archivbild: Kristoff Meller

Die Lörracher Narrengilde hat den Fasnachtsumzug und auch die Gugge-Explosion, ein grosses Konzert mit Guggemusiken aus Baden-Württemberg, dem Elsass und der Schweiz, auf den 11. und 12. Juni verschoben. Dies teilte sie laut «Badische Zeitung» auf einer gemeinsamen Medienkonferenz mit dem Oberbürgermeister Jörg Lutz mit. Gegenüber dem Südwestrundfunk SWR träumte Lutz gar von einem Hauch von Rio de Janeiro bei sommerlichen Temperaturen. Bezeichnet wird der Anlass als Confetti-Sommer-Festival.

Anfang Dezember hatte die Stadtverwaltung die Verschiebung noch als nicht umsetzbar eingestuft, aber nun ihre Meinung geändert. Die Narrengilde darf im Sommer grosse Teile der Innenstadt absperren. Dort wird 2G gelten. Um die Mehrkosten von 35'000 Euro zu finanzieren, werden für ein Euro Armbänder verkauft. Die sei zwar kein Muss, aber würde den Zugang ohne neuerliche Kontrolle ermöglichen. Kleinere Veranstaltungen wie Schnitzelbängg-Abende oder ein Neujahrsempfang am Dreikönigstag auf einem Schulhof sollen stattfinden.

Kritik: Fasnacht soll festen Platz wie Weihnachten haben

Es gab allerdings auch kritische Stimmen zur Verlegung. Roland Wehrle, Präsident der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte, argumentierte gegenüber dem SWR, dass die Fasnacht ihren festen Platz im Jahresablauf habe. Schliesslich käme keiner auf die Idee, Weihnachten zu verlegen, nur weil kein Schnee liege.

In Weil am Rhein wurden die grossen Veranstaltungen wie Umzüge und Monsterkonzert abgesagt. Ein kleinerer Anlass könnte unter freiem Himmel im Läublinpark in der Nähe von Altweil stattfinden. Derzeit wäre das nicht möglich. Aber da der Buurefasnachtssonntag erst am 6. März sei und die Vorbereitung nur zwei Wochen dauere, könne man sich für die Entscheidung noch Zeit lassen, zitiert die «Badische Zeitung» Uwe Wissler, Vorsitzender der Weiler IG Strassenfasnacht. Termine könnten das letzte Februarwochenende und das erste Märzwochenende sein. Fasnachtsplaketten werden ab 6. Januar verkauft.

In Freiburg im Breisgau wurde die Fasnacht das zweite Mal ins Internet verlegt. Es wird also keine Fasnacht in Sälen oder auf der Strasse geben. Als noch nicht ausgegorene Idee gilt es, stattdessen ein Frühlingsfest zu organisieren.