Abzug fürs Homeoffice? So können Sie bei der Corona-Steuererklärung Geld sparen Die aussergewöhnliche Lage hat auch Auswirkungen auf die Steuererklärung. Vor allem die Frage, welche Kosten abgezogen werden können, dürfte für Diskussionen sorgen.

Die Steuererklärung zum Coronajahr 2020 sorgt für viele Fragen. Nicole Nars-Zimmer

Kurzarbeit, Homeoffice, geschlossene Kitas – die Coronapandemie hat vergangenes Jahr das Arbeitsleben auf den Kopf gestellt. Mit dem Beginn des neuen Jahres stellt sich nun die Frage, wie die neuen Arbeitsumstände bei der Erhebung der Steuern fair mit einberechnet werden können.

«Die spezielle Situation führt zu Fragen, die für die Steuerzahlenden aber auch für uns neu sind», sagt Marc Enz von der Basler Steuerverwaltung. Deshalb findet sich auf den Websites der Basler und auch der Baselbieter Steuerverwaltung eine Zusammenstellung der häufigsten Fragen – die sogenannten Frequently Asked Questions kurz FAQ – zum Thema Steuern und Corona. Die wichtigste Erkenntnis vorab: «Die bisher geltenden Regelungen haben sich nicht grundsätzlich geändert», sagt Enz.

Dennoch kann es sich lohnen, einzelne Punkte genau anzuschauen. Eine Frage, die sicherlich noch einiges zu diskutieren geben wird, ist diejenige nach Abzügen fürs Homeoffice. Bisher galten diesbezüglich strenge Vorschriften. Und grundsätzlich gilt auch hier weiterhin die Praxis der Steuerbehörden punkto Arbeitszimmer. In Anbetracht von Lockdown, Sicherheitsmassnahmen und Quarantäne ist der Spielraum für Abzüge aber sicher grösser geworden.

Viele Kriterien, bevor Heimbüro offiziell als Homeoffice gilt

Allerdings lässt sich nicht jeder WG-Küchentisch, der kurzfristig zum Ersatzbüro umfunktioniert wurde, als Homeoffice deklarieren: Sowohl in Basel-Stadt wie auch Baselland muss etwa nachgewiesen werden, dass regelmässig ein wesentlicher Teil der beruflichen Arbeit in den eigenen vier Wänden erledigt werden musste – entweder weil es sonst keinen geeigneten Arbeitsraum gab, weil man als gefährdete Person daheim bleiben musste oder weil man vom Arbeitgeber nach Hause geschickt wurde. Auch muss es sich um ein eigentliches Arbeitszimmer handeln, bei dem man auch die Mehrkosten trägt. Das Ganze muss belegt werden können. Basel-Stadt müssen Unterlagen wie der Mietvertrag, eine Bestätigung des Arbeitgebers und gegebenenfalls ein Arztzeugnis oder eine behördliche Bestätigung der Quarantäne eingereicht werden.

Wenn jemand mit dem Abziehen von Homeoffice anfängt, bedeutet das in erster Linie Mehraufwand. Das wollten wir beiden Seiten ersparen.

Und ob es sich unter dem Strich lohnt, ist ebenfalls unklar: «Bei vielen Personen dürften allfällige Abzüge für ein vorübergehendes Arbeitszimmer durch die Berufskostenpauschale abgedeckt werden», sagt Enz. Und auch der Leiter der Baselbieter Steuerverwaltung Peter Nefzger sagt: «Die meisten werden am besten fahren, wenn sie einfach die bisherigen Abzüge übernehmen.» Er plädiert für eine pragmatische Handhabe: Denn wenn begonnen werde, zusätzliche Kosten abzuziehen, müssten im Umkehrschluss auch die Abzüge für Fahrtkosten und Verpflegung entsprechend gekürzt werden – und am Ende in die Wohnungen der Leute zu gehen, sei ja nicht wirklich eine Lösung. «Wenn jemand mit dem Abziehen von Homeoffice anfängt, bedeutet das in erster Linie Mehraufwand. Das wollten wir beiden Seiten ersparen», sagt Nefzger.

Beim Autoabzug ist das Baselbiet grosszügig

Und das ist die gute Nachricht: Punkto Abzüge zeigen sich die Kantone von ihrer kulanten Seite. Abzüge wie Fahrkosten oder auswärtige Verpflegung werden in der Regel nicht gekürzt – auch wenn einzelne Arbeitnehmer durch den Lockdown oder die Kurzarbeit hier vielleicht nicht die gleichen Ausgaben hatten wie in den Vorjahren. Das Gleiche gilt für bereits genehmigte Spesenreglemente. Klar ist damit aber auch: Effektive Berufskosten und die Berufskostenpauschale können nicht kumuliert werden – man muss sich für den Fünfer oder das Weggli entscheiden.

Ein interessanter Unterschied zwischen Basel-Stadt und Baselland lässt sich beim Thema Auto beobachten. Wenn ein Städter im vergangenen Jahr wegen der Pandemie vom ÖV auf das Auto umgestiegen ist, kann er damit verbundene Kosten nur abziehen, wenn er mittels Arztzeugnis nachweisen kann, dass er zu einer gefährdeten Personengruppe zählt. Anders im Baselbiet: Aufgrund der besonderen Coronasituation muss für die Zeit ab März ausnahmsweise kein Nachweis erbracht werden, dass die Fahrt mit dem öffentlichen Verkehrsmittel nicht zumutbar war.