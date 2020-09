Acht Polizisten wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung angezeigt

Am Nachmittag vom 24. Mai 2019 war Jefferson Mosquera, ein dunkelhäutiger Baselbieter mit kolumbianischen Wurzeln, auf seinem Skateboard in der Freien Strasse unterwegs. Da das Fahren in der Fussgängerzone vorboten ist, wurde der damals 19-Jährige von einer Polizeipatrouille angehalten.