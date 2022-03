Analyse zur Raumplanung An diesen zehn Vorurteilen scheitern grosse Projekte in der Region Zuletzt traf es die Ortskernplanung in Birsfelden. Doch Beispiele für das Scheitern von grossen Entwicklungsvorhaben gibt es in der Region zahlreiche. Hier sind die Gründe, warum das so ist. Patrick Marcolli Drucken Teilen

Gescheitert: Das neue Zentrum von Birsfelden. Bild: zvg

Jahrelange Entwicklungsarbeit, zahlreiche Workshops, Mitwirkungsverfahren und Expertenrunden. Und dann scheitert ein Projekt wie die Ortskernplanung von Birsfelden in der Referendumsabstimmung an einem Zufallsmehr von zehn Stimmen. Das ist zu akzeptieren, aber es ist auch ärgerlich. Denn der Status quo in dieser Vorortsgemeinde befriedigt überhaupt niemanden. Mikro-Partikularinteressen haben letztlich den Ausschlag zu diesem Nein gegeben, keine fundierten raum- oder verkehrsplanerischen Kritikpunkte (geschweige denn konstruktive Alternativen zu den vorliegenden Plänen).

Oder steckt eventuell mehr hinter dieser diffusen Verweigerungshaltung? Ist es möglicherweise eine grundsätzliche Angst vor Veränderung? Generell kann sich in der Schweiz kaum jemand über fehlende Mitwirkungsmöglichkeiten in planerischen Fragen beklagen. In wohl keinem Land der Welt wird der weltweit präsente Typus des «Anwohners» von den Behörden derart zuvorkommend begrüsst, miteinbezogen und seine Anliegen bis zu einem gewissen Grad sehr ernst genommen.

Tatsache ist aber auch: Die Schweiz ist gerade in den grossen Agglomerationen extrem dicht besiedelt. Die Zersiedelung hat Formen angenommen, die den grossen Siedlungsbogen zwischen Genfer- und Bodensee als einen einzigen Flickenteppich erscheinen lässt – zugebaut, einheitsbreiig, ästhetisch problematisch, charakterlos.

In den vergangenen Jahren hat vielerorts aber ein Umdenken stattgefunden. Gerade in der Region Basel, einem geopolitisch sehr engen, begrenzten Raum, besinnt man sich auf seine Architektur- und Gestaltungstradition und bemüht sich um gute Raumplanung und auch ästhetisch hohe Qualität. Das kommt aber oft nicht an in Volksabstimmungen.

Im Folgenden sind zehn Missverständnisse, Vorurteile oder Trugbilder aufgezählt, die zu diesen negativen Resultaten führen können. Sie werden jeweils einzeln ins Feld geführt oder können als Bündelung auch den besten Projekten den Garaus machen.