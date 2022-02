Arbeitsmarkt Basel-Stadt Deutlich weniger Arbeitslose als vor einem Jahr Der Kanton Basel-Stadt verzeichnet eine deutliche Abnahme der Arbeitslosenquote. Trotz der wirtschaftlichen Erholung befinden sich noch immer Arbeitnehmende in Kurzarbeit.

Die Zahl der Arbeitslosen hat in Basel-Stadt seit dem Vorjahresmonat abgenommen. Kenneth Nars

Im Januar 2022 vermeldet der Kanton Basel-Stadt mehr als tausend Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Bei den Stellensuchenden betrage die Differenz gar 1'200 und bei der Zahl der arbeitslosen Jugendlichen könne ein Rekordtief verzeichnet werden. In den am Montag publizierten Zahlen «spiegle sich die breite wirtschaftliche Erholung wieder». Nicht alle Branchen befinden sich jedoch auf demselben Erholungsstand, denn in der Gastronomie sowie der Event- und Reisebranche sind nach wie vor viele Mitarbeitende in Kurzarbeit.

Arbeitslose am Monatsende nach Alter Vergleich 2022/2021 Monat 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 u.m. Total Januar 2022 39 194 402 1’034 829 728 282 3’508 Januar 2021 48 289 598 1'420 1'021 842 292 4'510

Gemäss den Zahlen des Statistischen Amts Basel-Stadt befinden sich im Januar 2022 729 Betriebsabteilungen in Kurzarbeit. Das sind insgesamt 8'800 Arbeitnehmende. Auf die einzelnen Branchen lassen sich die Zahlen nicht im Detail herunterbrechen, es ist aber davon auszugehen, dass es sich dabei um die Branchen Gastronomie, Event- und Reiseorganisatio0n handelt. Im Januar 2021 befanden sich noch 46'332 Arbeitnehmende in Kurzarbeit, es lässt sich also ein deutlicher Rückgang beobachten.

Zum Vergleich: Im November vergangenen Jahres betrug die Zahl der Arbeitnehmenden in Kurzarbeit noch 17'112, verteilt auf 1'145 Betriebsabteilungen. Dieter Wirth, Leiter der Arbeitslosenversicherung im Amt für Wirtschaft und Arbeit, macht allerdings darauf aufmerksam, dass die Zahlen mit einem grossen Vorbehalt zu lesen seien, da viele Unternehmen ihre Abrechnungen verzögert einreichen würden. Somit seien die Zahlen jeweils mit zwei oder drei Monaten Verzögerung aktuell.