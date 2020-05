Aus für Büros: Wo einst Carl Spitteler hauste, wird wieder gewohnt

Vor allem einer hat dafür gesorgt, dass das imposante, viergeschossige Haus an der Kasernenstrasse 22 in Liestal als geschichtsträchtig gilt, obwohl es mit Baujahr 1750 gar nicht so alt ist: der Dichter Carl Spitteler. Seiner wurde bekanntlich im letzten Jahr landesweit gedacht, weil er vor 100 Jahren als einziger gebürtiger Schweizer den Literaturnobelpreis erhalten hatte. Spitteler verbrachte seine ersten Kindheitsjahre im Haus an der Kasernenstrasse, was er in seinen Aufzeichnungen «Denkmal kindlicher Dankbarkeit» auch literarisch verarbeitete.

Dort heisst es zum heute im Volksmund als «Spittelerhaus» bezeichneten Gebäude: «Mein Vater wohnte in einem Anbau der Brauerei Gebrüder Brodbeck vor dem Obern Tor zur Miete. Im ersten Stock hatte er seine Familie – dort bin ich geboren – im Erdgeschoss seine Kanzlei, zuerst als Statthalter (préfet), hierauf als Landschreiber (Kanzler).»

Spitteler wäre «seine» Wohnung heute fremd

Während eines Jahres wurde das im Verlaufe der Zeit immer wieder umgebaute Spittelerhaus nun saniert und zu einem grossen Stück wieder seiner früheren Nutzung zugeführt: im Erdgeschoss Gewerberäume mit Restaurant und Büro, in den drei Obergeschossen Wohnen.