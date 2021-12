Auseinandersetzungen Von A wie Amtsaufsichtsbeschwerde bis Z wie Zurückweisung: Emotionale Gemeindeversammlung in Füllinsdorf Eine Versammlung mit viel Emotionen wollte zuerst die Schulhausstandorte geklärt wissen.

In Füllinsdorf wurde es am Dienstagabend emotional. Nicole Nars-Zimmer

Die Schulanlage Schönthal wird vorläufig nicht ausgebaut. Die Füllinsdorfer Gemeindeversammlung wies den Baukredit von 10,3 Millionen Franken mit 78 gegen 60 Stimmen zurück. Vorangegangen war eine teils gehässig geführte Auseinandersetzung zwischen Gegnern und Gemeinderat.

Die Gegnerschaft bildete sich aus dem Referendumskomitee, das Anfang März bereits eine grössere Schulhaussanierung an der Urne erfolgreich bekämpfte. Im Kern wollten die Gegner – nun als Partei «Pro Füllinsdorf» geeint – vom Gemeinderat eine Entscheidung erwirken, ob beide Primarschulstandorte (Dorf und Schönthal) erhalten blieben oder nur das Schulhaus Schönthal. Da die Gemeinde mit mehr Schülerinnen und Schülern rechnen und Teile des Schulhauses sanieren muss, sah die Exekutive eine Erweiterung so oder so als nötig an.

Sanierungsbedürftige Sanitäranlagen

«Es ist eine raumpolitische Frage, keine schulpolitische. Zuerst muss die Strategie stimmen, dann wird investiert», fasste Christoph Keigel als Vertreter der neuen Partei zusammen. Mirjam Strübin, eine der Schulleiterinnen der betroffenen Primarschule, mahnte, dass die Schülerschaft unter sanierungsbedürftigen Sanitäranlagen leiden würde und ein dritter Klassenzug aus Platzgründen nicht möglich sei. Gemeinderat Jürg Schwob (Team 75) erinnerte in seinem Eintretensvotum daran, dass es nicht um einen Abriss, um einen oder zwei Schulstandorte oder um eine neue Überbauung gehe.

Alles Punkte, die im Vorfeld der Versammlung bereits für Gesprächsstoff sorgten. «Pro Füllinsdorf» machte mit teils trotzigen Voten und Anträgen, teils mit strikter Opposition auf sich aufmerksam. Sascha Thommen (Pro Füllinsdorf) warf dem Gemeinderat vor, dass er die Priorisierung der Entscheide rund um die Schulhaussanierung selbst vorgenommen habe. Gemeindepräsidentin Catherine Müller (FDP) intervenierte, dass es der runde Tisch gewesen sei, der nach dem Referendum ins Leben gerufen wurde. Sie warf Thommen fehlenden Anstand vor, da er die Fakten wider besseren Wissen verdrehte.

Hoher Blutdruck bei der Gegnerschaft

Das brachte ihr von einem Teil der Versammlung heftigen Widerspruch und hämischen Gegenapplaus ein. Dieser runde Tisch wurde von Rémy Schmutz (Pro Füllinsdorf) in Zweifel gezogen: «Der Moderator war nicht kompetent!» Gemeint ist der ehemalige Laufener Stadtpräsident Alexander Imhof (CVP). Bei einem weiteren Baugeschäft (energetische Sanierung einer Liegenschaft) schaffte es Pro Füllinsdorf nicht, das Geschäft zurückzuweisen.

Zum Schluss wurde der konkrete Antrag, dass der Gemeinderat die Schulstandortfrage klären müsse, nur zur Kenntnis verlesen, was den Blutdruck der Gegnerschaft wieder steigen liess. Keigel buhte die Gemeindepräsidentin aus, als sie erklärte, dass es rechtlich korrekt sei, wenn der Antrag an der Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2022 beantwortet werde. Er wollte zumindest den 7. Juni (exakt ein halbes Jahr später) durchdrücken. Keigel lief entnervt vom Mikrofon weg, um gleich wieder zurückzukehren und eine Amtsaufsichtsbeschwerde anzukündigen.

Diskussionen könnten von vorne losgehen

Die Zündschnur zur Explosion war zu fortgeschrittener Stunde (es ging Richtung Mitternacht) bei fast allen sehr kurz. Gemeinderat Schwob nahm die Niederlage demokratisch. «Die Bevölkerung muss wissen, wie viel ein und wie viel zwei Schulstandorte kosten werden», erklärte er kurz nach der Versammlung gegenüber der bz. Dann könne der Souverän entscheiden. Bei der aktuellen politischen Stimmungslage im Ergolz-Dorf darf davon ausgegangen werden, dass damit die Diskussionen wieder von vorne losgehen. Auf der Strecke bleiben die Kinder und ihre Schule.