Ausstellung Basel zeigt den «Weltmeister der Absonderlichkeiten» und Freunde Das Museum Tinguely präsentiert mit dem begnadeten Netzwerker Öyvind Fahlström einen eindrücklichen Querschnitt durch das Avantgarde-Kunstschaffen der Fünfziger- bis Siebzigerjahre.

Eine Fülle an Bezügen und Informationen: «Party for Öyvind» im Museum Tinguely. Georgios Kefalas / Keystone

Eben war er doch noch da. Am Eingang grüsste Jean Tinguely mit einer Mauer aus grauen Betonsteinen, die er 1962 gemeinsam mit dem Gastgeber des Festes für die Aufführung eines Theaterstücks in New York errichtet hatte: Öyvind Fahlström (1928–1976). Doch kaum hat man die Party betreten, ist Tinguely mit Niki de Saint Phalle in dem Getümmel prominenter Namen abgetaucht. Calder, Warhol, Oldenburg, Twombly, Cage, Rauschenberg – man weiss kaum noch, wo einem der Kopf steht.

Ähnlich wie die Ausstellung über die Pariser «Impasse Ronsin» vor etwas mehr als einem Jahr bildet auch «Party for Öyvind» einen Kunstkosmos ab, der an die 80 Ausstellende umfasst – und dies bei einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis, wie das Kuratorenteam betont. Zusammengehalten wird diese Schau diesmal aber nicht von einer Örtlichkeit, sondern vielmehr von einem «begnadeten Netzwerker», wie Museumsdirektor Roland Wetzel erklärt. «Bevor es Social Media gab, waren Feierlichkeiten kein ungewöhnliches Instrument, um sich auszutauschen und gemeinsame Projekte zu entwickeln.»

Ausgangspunkt für die Wanderausstellung, die von Basel nach Hamburg weiterziehen wird, ist eine von Claes Oldenburg gestaltete Einladungskarte anlässlich der Einweihung von Öyvind Fahlströms Atelier in New York. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Schwede bereits die halbe Welt bereist und einen ganzen Weltkrieg durchgemacht: In São Paulo geboren, wollte Fahlström 1939 Verwandte in Stockholm besuchen, als das Chaos ausbrach. Der Künstler, der sich in erster Linie als Dichter sah, blieb und studierte Archäologie und Kunstgeschichte, bevor er als Rom-Korrespondent Cy Twombly zu seiner ersten positiven Kritik verhalf und 1961 frisch verheiratet in die USA weiterzog.

Werke wie wild wuchernde Comics

So unbeschwert der Kosmopolit in der Nachkriegsgesellschaft Landesgrenzen überschritt, so leichtfüssig bewegte sich Fahlström als Autodidakt zwischen den verschiedensten Genres: bildende Kunst, Literatur, Tanz, Musik. Und obwohl sein Name ausserhalb der Avantgardeszene alles andere als geläufig ist, wirkte der Schwede mit seiner Pop-Art-Sensibilität stilbildend: Das rote Hemd mit schwarzer Krawatte etwa, welches er an der Biennale in Venedig 1964 trug, übernahm die deutsche Elektropop-Band Kraftwerk prompt als Dresscode.

Öyvind Fahlström in der Ausstellung «Pentacle» in Paris 1968. Jean-Philippe Charbonnier / Gamma-Legends / Getty Images

Fahlströms Offenheit war mit ein Grund für den rauschenden Erfolg seiner Einweihungsparty, erzählt Andres Pardey, der die Ausstellung von Barbro Schulz-Lundestam und Gunnar Lundestam in Basel betreut. «300 Einladungen wurden verschickt», erzählt er, «500 Leute sind gekommen. Alle liebten ihn.» Von der schwedischen Presse als «Weltmeister der Absonderlichkeiten» geschmäht, wandte Fahlström die Cut-up-Technik an, die er aus der Musik von John Cage oder der Literatur von William Burroughs kannte und schuf Werke, die wie wild wuchernde Comics wirken. Die malerische Umsetzung übernahm seine Gattin, Barbro Östlihn.

«Dass Künstlerpaare gleichberechtigt auftraten, war zu jener Zeit die absolute Ausnahme», erklärt Pardey. In anderen Belangen zeigte sich das Kunstschaffen progressiver und prangerte etwa die Apartheid, den französischen Polizeiterror oder die starre Weltordnung der Nachkriegszeit an: Nicht umsonst sind die Bildelemente auf Fahlströms «Cold War» magnetisch und lassen sich – zumindest theoretisch – neu konfigurieren.

Die Fülle an Bezügen und Informationen, die «Party for Öyvind» offeriert, ist schier überwältigend – «Storytelling by Overkill», schmunzelt Pardey. Wie an jeder Party gibt es also zwei Möglichkeiten, mit dieser Vielstimmigkeit umzugehen. Man kann selektiv hinhören und -sehen. Oder sich einfach treiben lassen.