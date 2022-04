Ausstellung Die zeitgenössische Kunst nimmt sich ein Zimmer im Basler Hotel Nomad In neun Räumen zeigen sowohl namhafte als auch aufstrebende Kunstschaffende bis zum 24. April ihre Werke. Es handelt sich um die zweite Ausstellung dieser Art im Hotel, das zur Krafft-Gruppe gehört. Entstanden ist die Idee dazu aus der Not heraus.

Ein besonderer Gast: «Der Astronaut» des ungarischen Künstlers Otto Szabo hat im Hotel Nomad eingecheckt – und liegt mit Vorliebe den ganzen Tag vorm Fernseher. Juri Junkov

Am liebsten zieht er sich Teleshopping-Sendungen rein. So eine läuft gerade in Endlosschleife über den TV-Bildschirm in einem Zimmer des Hotels Nomad am Brunngässlein. Die Fernbedienung hält er trotzdem stets in der eisernen Hand bereit. Warum, kann er nicht sagen. Er bleibt stumm, der Astronaut.

Es ist wahrlich kein gewöhnlicher Gast, der im Zimmer Nummer 10 des Hotels eingecheckt hat und bis am 24. April bleiben wird. Es handelt sich um eine Skulptur aus teils angerosteten Metallteilen in bester Robo-Ästhetik. Geschaffen hat sie der Zürcher Künstler Otto Szabo mit ungarischen Wurzeln. Er gehört zu den neun ausgewählten zeitgenössischen Kunstschaffenden aus dem In- und Ausland, die an der zweiten Ausgabe der Kunsttage im Hotel Nomad (Krafft-Gruppe) teilnehmen und jeweils ein Zimmer bespielen respektive gestalten dürfen.

Nach einem Open Call im Januar gingen rund 60 Bewerbungen ein. «Es hatte viele gute, sehr diverse Projektvorschläge darunter, entsprechend schwierig war es, eine Auswahl zu treffen», sagt Dorian-Orlando Weber. Der Basler fungiert als Kurator der Ausstellung und war Mitglied der Jury, die einerseits aus Kunstschaffenden, andererseits aus einem Vertreter des Hotels Nomad bestand, dem Marketingmann Thomas Gratwohl.

Vor allem junge Kunstschaffende

Beim Rundgang durch die neun Zimmer, deren Mobiliar vollständig entfernt wurde, schwärmt Gratwohl von dem «Ineinanderfliessen zweier Branchen», der Hotellerie und der Kunst. Er erzählt, wie vor einem Jahr die Idee entstanden sei, Kunst im Hotelzimmer zu zeigen:

«Während des Lockdown-Winters 2020/2021 waren viele Zimmer frei, und wir überlegten uns, wie wir diese Freiräume nutzen könnten.»

Der Erfolg der letztjährigen Premiere brachte das Team des «Nomad» zum Entscheid, den Event jährlich stattfinden zu lassen, obschon die Buchungslage nun alles andere als tief sei: «Wir möchten uns einen Namen in der zeitgenössischen Kunstszene machen», so Gratwohl. Ein ähnliches Commitment eines Hotels in diesem Bereich sei ihm tatsächlich nicht bekannt, bestätigt Weber.

Auch das Badezimmer wird als Ausstellungsfläche genutzt, wie hier von HGK-Absolvent Till Langschied (35). Juri Junkov

Erfreulich: Vor allem junge Kunstschaffende zwischen 25 und 35 Jahren haben es in die diesjährige Auswahl geschafft. Dazu gehört Till Langschied. Der Deutsche, der auch schon in einem Basler Sexshop ausgestellt hat, beschäftigt sich in erster Linie damit, was Technologie mit uns Menschen macht.

Im «Nomad» zeigt er eine spektakulär komponierte Videoinstallation in 3D sowie Arrangements aus Kupferdrähten und geschmolzenem Filament. Letztere sind im Badezimmer des Hotelzimmers zu finden – jeder Platz wird ausgenutzt. Langschied: «Ich finde es wahnsinnig schön, in einer solch halbprivaten Welt meine Geschichten erzählen zu können.»

Schreiende Motivationscoaches und Ölgemälde

Der Basler Künstler Jodok Wehrli wiederum befasst sich kritisch mit Social Media und setzt dies audiovisuell um. Zu hören im betreffenden Zimmer sind die «Predigten» von Motivationscoaches auf Instagram, die sich richtiggehend anschreien. Als Kontrast sind auf drei grossen Bildschirmen Screensavers zu sehen, die einen Stillstand symbolisieren sollen.

Es geht an der Hotelausstellung aber auch ganz und gar analog zu und her, etwa bei der jungen Bernerin Janica Irina Madjar, die mit ihren Ölgemälden einen ruhigen Kontrast zu den anderen Künstlern bildet. Für sie sei diese Ausstellung auch ein Gewinn, weil es zu einem wertvollen Austausch untereinander komme und sie sich inspirieren lassen könne, sagt sie.