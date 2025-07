Bahnhof SBB Kosmetik statt Magazine: Basel verliert seine Anlaufstelle für Fachzeitschriften Press&Books bietet über 4'500 Zeitschriften in 21 Sprachen an – nur nicht mehr in der drittgrössten Schweizer Stadt.

Blüten statt Blättern: Anstelle des Zeitschriftenladens Press&Books eröffnet hier ein Kosmetikgeschäft. Kenneth Nars/BLZ

Zu! Einfach nicht mehr da! Das Press&Books-Signet, P&B mit einem schwungvollen & in der Mitte, leuchtet zwar noch am Bahnhof Basel SBB, jedoch nicht mehr, um Kundschaft anzulocken. Oberhalb einer Umbauverschalung ist das Logo deutlich zu erkennen. Es ist das letzte Zeugnis davon, dass es auf der Passerelle einmal eine grössere Zeitschriftenhandlung gegeben hat. An ihrer Stelle wird im Februar das Schweizer Kosmetikunternehmen Rituals eröffnen.



Klar gibt es weiterhin die K-Kioske auf dem SBB-Gelände, welche die gängigen Zeitungen und Zeitschriften führen. Ein kleiner gleich beim Eingang zur Bahnhofshalle, ein weiterer etwas abgelegen beim Bahnsteig 4, der schon eine grössere Auswahl an Printmedien und auch ein paar Bücher im Sortiment aufzuweisen hat, dann ein K-Kiosk beim Aufgang zur Passerelle auf der Gundeldinger Seite. Auf der Passerelle selbst, wo auch Orell Füssli mit einem Shop präsent bleibt, soll im Februar ein weiterer K-Kiosk hinzukommen.



Kiosk-Kundinnen und -Kunden wissen meist, was sie wollen und sind oft in Eile. Laufkundschaft, die sich auf dem Weg zum Zug und zur Arbeit noch schnell mit einem Getränk, einem Snack, einer Zeitung, Zigaretten eindeckt. Kundschaft dagegen, die eine Bahnhofszeitschriftenhandlung aufsucht, bringt Zeit mit, ist auf der Suche nach einem besonderen Magazin, will schmökern, verweilen und sich von ihrer Neugier und ihren Interessen treiben lassen.

Wartezeiten mit Schmökern überbrücken

Bahnhofszeitschriftenläden eignen sich trefflich dazu, Wartezeiten auf den Anschlusszug oder den nächsten Geschäftstermin zu überbrücken. Und es gibt auch diejenigen, die den Bahnhof ausschliesslich wegen der Zeitschriftenläden aufsuchen, um dort die neueste Ausgabe ihrer geliebten Musik-, Mode-, Inneneinrichtungs- und Sportzeitschrift und/oder eine Zeitung in ihrer Muttersprache zu erwerben. Ein Bahnhofszeitschriftenladen ist im Idealfall ein Mikrokosmos, der mit Zeitschriften und Zeitungen unzählige Interessen füttert und nährt.



Besucht man die Website von Press&Books – wie K-Kiosk ein Produkt der Unternehmensgruppe Valora AG – überkommt Zeitschriftenliebhaber in Basel die Wehmut: «Unser Presse-Sortiment basiert auf über 4'500 Zeitungen und Zeitschriften aus über 30 Ländern in 21 Sprachen. Sie finden bei uns tagesaktuelle, regionale und internationale Zeitungen wie auch Topzeitschriften und Magazine. Diese Presseartikel sind ausschliesslich in unseren Shops erhältlich.»



Press&Books-Inhaberin Valora AG eröffnet stattdessen einen weiteren K-Kiosk auf der Passerelle. Kenneth Nars/BLZ

Nur: Was tun, wenn es in der drittgrössten Schweizer Stadt keinen entsprechenden Shop mehr gibt? SBB-Mediensprecher Martin Meier erklärt das Aus von Press&Books damit, dass der Mietvertrag von Valora mit Jahresende 2020 ausgelaufen sei. Den SBB sei jedoch ein kundenfreundlicher Mietermix wichtig: «Wir achten auf eine gute Mischung und attraktive Konzepte für unsere Kundinnen und Kunden.»

Auf die Frage bei der Valora AG, warum sie nicht mehr mit einem Press&Books-Laden am Bahnhof Basel vertreten sei, antwortet deren Sprecher Martin Zehnder: «Die Verkaufsfläche war neu ausgeschrieben worden. Valora hat den Zuschlag nicht erhalten.» Grundsätzlich bekundet Martin Zehnder jedoch das Interesse der Valora AG, neue Verkaufsstellen zu eröffnen: «Auch von Press&Books. Allerdings muss der Standort und dessen Kundenfrequenz passen.»



Lohnt sich das Geschäft noch?

Die Frage drängt sich auf: Lohnt sich das Geschäft mit dem Verkauf von Special-Interest-Magazinen und internationalen Printmedien überhaupt noch? Sicher ist, dass Zeitschriften in der Schweiz deutlich teurer sind als in Deutschland (oftmals mehr als 70 Prozent). Es ist kein Geheimnis, dass daher manche Baslerin ihre Lieblingszeitschrift im nahegelegenen Lörrach oder Weil kauft. Auch die Digitalisierung hält sicherlich viele vom Zeitungs- und Zeitschriftenkauf ab. Im Zug Mails lesen und beantworten, Musik und Podcasts hören, sich im Internet verlieren – die Fahrzeit geht auch damit wie im Flug vorbei.



Die bald vier K-Kioske auf dem Bahnhofsgelände lassen vermuten, dass deren Sortiment in Zukunft den Pendlern, Zugreisenden und Bahnhofsflaneuren in Basel genügen muss. Martin Zehnder von der Valora AG betont, dass das Unternehmen mit den K-Kiosken einen wichtigen Beitrag zur Pressevielfalt und Meinungsbildung leiste. Wer in Basel etwa den «Guardian», die «Schweizerische Schachzeitung» oder für Kinder «Dein Spiegel» will, dem bleibt nur ein Abonnement. Im Zeitschriftenladen stöbern, auf Neues, Ungeahntes stossen, auf das muss man bis auf weiteres verzichten.

Eine Möglichkeit gibt es noch: Man bereist mit den SBB speziell die Bahnhöfe, die über einen tollen Zeitschriftenladen verfügen. Vielleicht sollten die SBB nach der Pandemie einen solchen Ausflug in ihr RailAway-Angebot aufnehmen.