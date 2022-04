Basel Farbenprächtige Pop-Art-Unterführung wird im Mai 2023 abgerissen Die in bunten Farben gestaltete Passage vom Basler City-Parking zum Eingang des Unispitals muss dem neuen Klinikum 2 weichen. Immerhin soll es aber eine umfassende Dokumentation zum Werk des weltbekannten Designers Verner Panton geben.

Das einzige öfffentliche Werk Verner Pantons in Basel: Die Unterführung zwischen City-Parking und Eingang des Unispitals. Karin Bürki/Heartbrut

In Heimatschutzkreisen ist die Trauer gross: Die 1978 von Verner Panton in bunten Farben bemalte Unterführung vom City-Parking zum Universitätsspital soll verschwinden. Grund ist der Neubau des Klinikums 2; der unterirdische Gang verläuft quer die geplanten unterirdischen Geschosse des von den Instanzen bereits abgesegneten Gebäudes.

Immerhin soll es aber eine «angemessene Dokumentation» über das einzige Basler Werks Pantons geben. Dies geht aus einer Antwort der Regierung auf eine Interpellation von SP-Grossrätin Salome Bessenich hervor. Das Universitätsspital Basel (USB) als Eigentümerin werde dafür besorgt sein und eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe einsetzen. Beraten wird die USB von der kantonalen Denkmalpflege. Einbezogen werden soll auch die Verner Panton Design AG, die dessen Nachlass verwaltet.

Keine Aussagen zur möglichen Rekonstruktion des Werks

Die Regierung stellt allerdings auch klar, dass ein Erhalt des Werks vor Ort nicht realistisch sei. Die Lage des Verbindungsgangs sei im Kontext Neubaus des Klinikums 2 «maximal behindernd». Zu der von Grossrätin Bessenich ebenfalls ins Feld geführten Rekonstruktion an anderer Stelle äussert sich die Regierung nicht. Hingegen nennt sie ein konkretes Abrissdatum: Die unterirdische Passage ist laut aktuellen Planungen ab Mai 2023 nicht mehr passierbar. Wer Pantons Werk also (nochmals) bewundern möchte, hat ziemlich genau noch ein Jahr Zeit.

Die unterirdische Passage zwischen Parking und Spital-Eingang am Petersgraben wirkt düster und beklemmend, der in den Farben violett, dunkelblau, türkis, rot und orange bemalte Durchgang hat allerdings viele Fans. Verner Panton gilt als einer der einflussreichsten Möbeldesigner und Innenarchitekten des 20. Jahrhunderts. Die unterirdische Passage am USB ist eines der letzten Werke im öffentlichen Raum des zeitweise in Basel lebenden und 1998 verstorbenen Dänen.