Frauenleiche im Gundeli gefunden Staatsanwaltschaft bestätigt: Es handelt sich um ein Tötungsdelikt Die Basler Staatsanwaltschaft teilt die neuen Erkenntnisse mit. Der festgenommene 49-jährige Deutsche steht unter Tatverdacht. Beim Todesopfer handelt es sich um eine 39-Jährige, ebenfalls aus Deutschland.

An der Dornacherstrasse 26 in Basel wurde die Frauenleiche gefunden. Nicole Nars-Zimmer

Die verstorbene Frau, die am Montagmorgen in einem Hinterhof im Basler Quartier Gundeldingen gefunden wurde, konnte identifiziert werden. Es handelt sich um eine 39-jährige Deutsche, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen mitteilt. «Die umfangreichen Ermittlungen der Sonderkommission der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft sowie die Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin ergaben, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde», schreibt sie weiter.

Am Dienstag wurde ein 49-jähriger Deutscher festgenommen. Laut der neusten Mitteilung der Staatsanwaltschaft besteht Tatverdacht. Der Verdächtige wurde deshalb dem Zwangsmassnahmengericht zugeführt, welches Untersuchungshaft verfügte. Der Mann sei mit dem Opfer bekannt gewesen und habe sich an dessen Wohnort an der Dornacherstrasse aufgehalten.

Beim Festgenommenen soll es sich laut der deutschen Zeitung «Bild» um einen Berliner Schauspieler, Nachtklub-Besitzer und Event-Organisator handeln. Das Todesopfer soll weiter seine langjährige Freundin sein, die ebenfalls in der Eventbranche tätig war.