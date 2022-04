Basel-Stadt Der Grüssaugust soll bleiben: Grosser Rat will Regierungsrat nicht verkleinern Das Basler Parlament lehnt die Volksinitiative zur Abschaffung des ungeliebten Präsidialdepartements und zur Verkleinerung des Regierungsrats klar ab. Auch ein Antrag der SVP, die Diskussion in der vorberatenden Kommission nochmals zu führen, wurde verworfen.

Es sollen sieben bleiben: Der Grosse Rat lehnt eine Verkleinerung der Anzahl Regierungsmitglieder ab. Ursula Sprecher und Andi Cortellini

Der Basler Grosse Rat will nichts von einer Verkleinerung des Regierungsrats von sieben auf fünf Mitgliedern und der Abschaffung des Präsidialdepartements wissen: Er empfiehlt die entsprechende Volksinitiative mit 74 zu 11 Stimmen bei 7 Enthaltungen zur Ablehnung.

Die klare Mehrheit des Grossen Rates sieht in einer Verkleinerung der Regierung keine Gewinne und will – trotz Startschwierigkeiten – das 2009 ins Leben gerufene Präsidialdepartement auch nicht wieder abschaffen. Die von der Initiative geforderte Einführung eines rotierenden Regierungspräsidiums, wie dies viele andere Kantone kennen, wurde ebenfalls abgelehnt. Es sei gerade ein grosser Vorteil, dass Basel-Stadt – wie etwa grosse internationalen Städte mit ihren Bürgermeistern – einen Repräsentanten und eine Ansprechperson habe, der oder die über mehrere Jahre dieselbe Person sei.

Beat Jans: «Grüssaugust» sei keine Beleidigung

Zum Argument der Initianten, der Regierungspräsident sei ein gelegentlicher «Grüssaugust mit Topverdiener-Gehalt», entgegnete der direktbetroffene Beat Jans: «Grüssen ist eine ganz wichtige Aufgabe der Repräsentanten des Kantons. Es heisst, das Gespräch zu suchen, auf die Menschen zuzugehen.» Er empfinde die Bezeichnung «Grüssaugust» somit auch nicht als Beleidigung.

Vor allem bei der SVP, vereinzelt aber auch bei der LDP, wurde Kritik am Präsidialdepartement (PD) geäussert. Der Leistungsausweis des PD sei ungenügend, dessen Tätigkeiten teilweise unnötig. «Wir bestreiten nicht, dass im PD auch wichtige Staatsaufgaben angesiedelt sind», sagt SVP-Fraktionschef Pascal Messerli. «Diese könnten aber mühelos von anderen Departementen erledigt werden.»

Im Herbst kommt die Initiative vors Volk

Ein Antrag der SVP, das Geschäft nochmals an die vorberatende Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK) zurückzuweisen, wurde grossmehrheitlich abgelehnt. Die SVP machte dafür vor allem zwei Gründe geltend: So habe die JSSK die Initianten nicht zu einem Hearing eingeladen. Zudem seien die Ausführungen der JSSK in ihrem Bericht, die Initiative sei unsorgfältig formuliert und genüge formellen Ansprüchen nicht, nicht haltbar.

Das aus bürgerlich-konservativen Kreisen lancierte Volksbegehren ist im Januar 2021 mit 3524 gültigen Unterschriften eingereicht worden. Es gelangt nun voraussichtlich im Herbst zur Abstimmung.