Basel-Stadt Wegen Coronafällen: Muss der Grosse Rat bald wieder ins Exil? Zwei Mitglieder des Basler Parlaments sind nach der letzten Sitzung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nun diskutiert das Ratsbüro über schärfere Regeln. Auch eine erneute Rückkehr ins Congress Center Basel am Messeplatz ist wieder ein Thema.

Steril, aber sicher: Bereits von Frühling 2020 bis Herbst 2021 hielt der Basler Grosse Rat im Congress Center Basel seine Sitzungen ab. Georgios Kefalas

(26. April 2021)

Zwei Mitglieder des Basler Grossen Rates sind im Nachgang der Doppelsitzung von vergangener Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der kantonsärztliche Dienst hat deshalb Anfang Woche allen Grossrätinnen und Grossräte, Mitarbeitenden des Parlamentsdiensts sowie weiteren Personen im Umfeld der Infizierten eine Testempfehlung ausgesprochen.

Weitere Infektionen aus dem Umfeld des Grossen Rates seien bisher nicht bekannt, sagte Anne Tschudin, Sprecherin des Basler Gesundheitsdepartements, am Dienstagabend. Einige Ratsmitglieder unterzogen sich einem PCR-Test. Wie viele, ist wegen des empfehlenden Charakters auch dem GD nicht bekannt.

Gäste auf der Tribüne wegen Missachtung der Maskenpflicht gerügt

«Es handelt sich um eine Vorsichtsmassnahme», erklärt GD-Sprecherin Tschudin. Durch die Befragung der infizierten Personen sei dem Contact-Tracing-Team des Kantons aufgefallen, dass es einen Bezug zur Parlamentssitzung von vergangener Woche gebe. Man habe sich dann entschieden, die an den beiden Sitzungstagen am Mittwoch und Donnerstag anwesenden Mitglieder mit einer Testempfehlung auf das Infektionsrisiko aufmerksam zu machen.

Wird wohl eine Verschärfung der Regeln beschliessen: Grossratspräsident David Jenny Juri Junkov (13. Oktober 2021)

«Nachdem, was wir aktuell wissen, wäre ich sehr überrascht, wenn es im Grossen Rat zu einer grösseren Anzahl Ansteckungen kommt», sagte Grossratspräsident Jenny (FDP), am Dienstagabend auf Anfrage. Dies sei aber eine persönliche, unwissenschaftliche Einschätzung. Im Ratssaal sei die geltende Maskenpflicht «sehr gut» eingehalten worden. Einige trugen gewöhnliche Hygiene-, andere FFP2-Atemschutzmasken. Allerdings musste Jenny Gäste auf der Tribüne mehrmals auf die Maskenpflicht aufmerksam machen.

Schliessung des Cafés und Sitzplatzpflicht möglich

Er vermutet, dass das Ansteckungsrisiko im Rats­café am höchsten sei. Dort konnten sich die Ratsmitglieder wie in Gastronomiebetrieben sitzend ohne Maske und vergangene Woche noch unter 3G-Bedingungen aufhalten. Das Ratsbüro diskutiert nun über schärfere Regeln. Möglichkeiten sind die Schliessung des Ratscafés sowie eine Sitzplatzpflicht im Grossratssaal. In normalen Zeiten können sich die Grossrätinnen und Grossräte frei bewegen und sich zu persönlichen Gesprächen treffen. Das ist mit Sitzplatzpflicht nicht möglich.

Ein realistisches Szenario ist laut Jenny auch, dass der Grosse Rat vorübergehend wieder ins Congress Center Basel am Messeplatz zieht. Dort könnten die Mindestabstände besser eingehalten werden als im Grossratssaal im Rathaus. Das Parlament tagt wieder am 12. und 19. Januar 2022. Man werde rechtzeitig Entscheide treffen, wobei jener zur Lokalität dringlicher sei als jener zu den detaillierten Regeln, führt Jenny aus.

Das Basler Parlament hatte seit Frühling 2020 seine Sitzungen im Exil abgehalten und war erst im Oktober in den Grossratssaal zurückgekehrt. Ähnliches gilt für den Baselbieter Landrat: Dieser tagt seit September wieder in Liestal. Zuvor diente ebenfalls das Congress Center Basel als Wirkungsstätte.