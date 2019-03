Im Rahmenstück suchen drei Cliquen-Kollegen Inspirationen für die nächste Fasnacht. Dabei werden sie anfänglich immer wieder von einer Computerstimme auf die aktuelle politisch korrekte Ausdrucksweise hingewiesen. Weiter sollte auch Herr Schubiger dazu stossen, der über die Köpfe des Publikums fliegt, aber leider mitten im Raum hängen bleibt. Sehr zur Freude des Paares auf dem Balkon, da Herr Schubiger immer auf ihrem Parkplatz parkiere.

Die beiden füllen bei jedem Zwischenruf genüsslich frischen Champagner in ihre Gläser und ziehen in bissigen Sätzen schonungslos über alles her. Balkonszenen en miniature. Die drei Hauptdarsteller treffen sich im Vogelhaus des Zolli. Ein strenger Zoowärter und allerlei seltsame Vögel – auch der bisher unbekannte Doppeladler – unterbrechen die Bemühungen.

Apropos schräge Vögel: Als ein kleiner Singvogel mit Gitarre Schnitzelbängg zu singen beginnt, erkennt man sofort die Stimme des richtigen Singvogels. Gefangen in seinem Käfig kann er die Helgen nicht drehen, womit der richtige Helgenbueb des Singvogels die Bühne betritt. Ihm folgt dann auch noch der richtige Singvogel. Somit gab es ein Battle der Singvögel, was ein Genuss für seine Fans war.