1.-Mai-Demonstration Kurz demonstriert, lange eingekesselt: Die Demonstration kam in Basel nicht weit Wenige Hundert Meter wurde gegen Kapitalismus und für eine bessere Gesellschaft demonstriert. Dann setzte die Basler Polizei die Spitze der Demo fest. Die anderen Demonstrierenden nahmen das Angebot der Polizei nicht an, auf der Route weiter zu demonstrieren.

Die Polizei kesselt die Spitze der Demonstration ein. Es sollte Stunden dauern, bis es wieder weiterging. Bild: Fabian Schwarzenbach

Alle, die sich am frühen Vormittag in den De-Wette-Park aufmachten, konnten die Polizeipräsenz nicht übersehen. Überall standen die voll besetzten Kastenwagen. Trotzdem versammelten sich im starken Regen Demonstrierende aller Lager. Die einen sangen sich ein, die anderen verkauften 1.-Mai-Bändelchen. Nichts deutete auf eine Eskalation hin. Die Parolen waren jene, die immer an einem Tag der Arbeit zum Besten gegeben werden: gegen den Kapitalismus, für die Bekämpfung der Armut, gegen die Reichen, die alles unter sich ausmachen. Neu waren die konkreten Seitenhiebe gegen die Credit Suisse und deren kostspielige Rettung.

Nationalrat Mustafa Atici grüsste die Runde und weitere politische Mandatsträger der Linken, wie Juso-Präsident Nino Russano, die Grossrätinnen Toya Krummenacher oder Tonja Zürcher, versammelten sich in den verschiedenen Gruppen. Dann wurden Transparente gespannt, die Menschen standen in Reihen zusammen und schwangen ihre Fahnen. Die «Demokratischen Juristinnen Basel» (DJS) streiften sich violette Leuchtwesten über und mischten sich als unabhängige Beobachter unter das Demonstrationsvolk.

Der zweite Stopp des Zuges ging mehrere Stunden

Es ging los mit der ersten Petarde, die gezündet wurde und demjenigen aus der Hand fiel. Dummerweise in die Tramschienen, sodass der Demozug stoppte, weil er Angst hatte, die Transparente könnten in Flammen aufgehen. Doch der Zug stoppte nochmals und er sollte an diesem Tag nicht mehr als Einheit weiterkommen.

Zwischen Klosterberg, Theater und Henric-Petri-Strasse tappte der militante Teil der Demo, der vorneweg lief, in eine geschickt aufgestellte Falle der Polizei. Wie mit einem chirurgischen Schnitt trennten die Ordnungshüter die potenziell Gewaltbereiten von den anderen. Viele waren derart überrascht, dass sie nicht mehr wussten, was sie tun sollten. Und zack waren etwa 150 bis 200 Personen eingekesselt.

Vorne am Zug ging nichts mehr. Die Polizei stellte ihre Gitterwagen hin, nutzte den Wasserwerfer als Sichtschutz und Abschreckung gegen Sympathisanten. Die Situation dauerte von kurz nach halb elf vormittags bis nach 17 Uhr abends. Die Polizei liess alle, die aus dem Kessel wollten, nach einer Personenkontrolle gehen. Die Unwilligen wurden unsanft aus dem Pulk wegbefördert und kontrolliert.

Vermummte hatten Schutzmaterial dabei

Doch weshalb griff die Kantonspolizei so schnell ein? Mediensprecher Adrian Plachesi erklärte während der Einkesselung gegenüber dieser Zeitung: «Im vorderen Bereich gab es Vermummte, die sich mit Schutzmaterial ausgestattet haben.»

Unter Schutzmaterial werden verstärkte Transparente, Stangen oder Schutzbrillen und -ausrüstung für den Körper verstanden. Die Polizei hat eingegriffen, bevor etwas passieren konnte. Ob dies zu früh war oder unverhältnismässig, wird sich in kommenden politischen Diskussionen herausstellen. Um den nötigen Nachdruck zu verleihen, griff die Polizei auch mal zu Pfefferspray, den auch Grossrätin Zürcher abbekam, oder Gummischrot.

Den friedlich Demonstrierenden, also dem hinteren Teil der Demo, wurde offeriert, dass sie ihre Demonstration – nach einem kurzen Umweg – auf der bewilligten Route fortsetzen könnten. Dieses Angebot wurde «aus Solidarität mit den Eingekesselten» nicht angenommen.

Derweil diskutierten Schaulustige heftig über die Demonstration als solche, den Polizeieinsatz und wechselten auf das eigentliche Thema dieses Feiertages: die vorhandenen Probleme in der Gesellschaft. Allerdings wurden die Alt-68er nicht mit den jungen Linken einig, ob die sozialistische Marktwirtschaft die Lösung sei. Die Stirn wurde gerunzelt, als die Schreie der Demonstrierenden hallten: «Das ist auf Einladung der SP passiert.»

Nun beginnt die Suche nach den Sündenböcken

Anscheinend werden die Sozialdemokraten als Sündenböcke für die Einkesselung gesehen oder zumindest als unfreiwillige Helfer zur Eskalation. Einige haben auch nicht verstanden, weshalb Unia, SP und andere die Demonstration nicht weitergeführt haben. Gegen halb sechs am Abend zog der Demonstrationszug doch noch in Richtung Kaserne. Friedlich.

Weniger friedlich dürften die Wortgefechte um die Demonstrationskultur, die Grundrechte und die Freiheit in Basel werden. Während die DJS bereits ankündigte, ein Anwaltsteam für die Demonstrierenden zusammenzustellen, wollte die Polizei erst nach dem Demo-Einsatz Bilanz ziehen.