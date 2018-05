Unterirdische Anlieferung der Kunstwerke

Der Park grenzt an den Bachtelenweg, liegt also nur wenige Schritte vom Restaurant Berower Park und der Fondation Beyeler entfernt. Beide Museumsgebäude werden durch einen kurzen Spaziergang zu erreichen sein, als zentraler Verbindungspunkt dient der neue Pavillon. Dieser soll zur Erholung wie auch Unterhaltung genutzt werden. Veranstaltungen wie Konzerte oder Talks werden im Pavillon stattfinden. Die Bilderanlieferung für den Neubau erfolgt via Administrationsgebäude, welches durch einen unterirdischen Gang mit dem Haus für Kunst verbunden sein wird.