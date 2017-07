Das neue Veloparking im Bahnhof SBB wird Mitte September eröffnet. Es befindet sich im ersten Untergeschoss des Centralbahnparkings, umfasst knapp 600 Quadratmeter und bietet Platz für 500 Velos. Mittels eines Durchbruchs wird eine direkte Verbindung zum bestehenden Veloparking geschaffen.

Betreiber sind die SBB, die 1,5 Millionen Franken in die Anlage investieren. «Das neue Veloparking ist überwacht und kostenpflichtig, Dauermieten sind möglich. Zusätzliche Boxen sind nicht geplant», teilt die SBB-Medienstelle mit. Wie im bestehenden Parking wird die Nutzung einen Franken pro Tag kosten.

Bereits seit Ende 2016 steht beim Ostflügel eine mehrheitlich gedeckte Anlage mit 200 Abstellplätzen zur Verfügung. Grob geschätzt sind laut Studie von 2012 weitere 2800 geplant. «Die Plätze stehen in Abhängigkeit der geplanten Infrastruktur-Grossprojekte am Bahnhof. Bevor die Dimension dieser Projekte nicht festgelegt ist, können wir zur genauen Zahl der Veloabstellplätze keine Angaben machen», so die SBB.