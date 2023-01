100'000 Franken Multiple Sklerose: Forschungspreis geht an zwei Professoren am Unispital Basel Die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft verleiht dieses Jahr zum ersten Mal einen Preis für bahnbrechende Forschung in diesem Bereich. Die mit 100'000 Franken dotierte Auszeichnung geht an das Universitätsspital Basel.

Der Preis geht an zwei Forschende des Unispitals Basel. Kenneth Nars

Multiple Sklerose (MS) ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems und kann bei Betroffenen bis zur Querschnittlähmung führen. Jens Kuhle und Tobias Derfuss vom Universitätsspital Basel wurden nun mit dem ersten Forschungspreis der Schweizerischen MS-Gesellschaft ausgezeichnet, der mit 100'000 Franken dotiert ist.

Hoffnung auf eine Therapie

«Mit dem Preis werden Forschungspersönlichkeiten geehrt, die auf dem Gebiet der MS bahnbrechende Erkenntnisse gewinnen konnten», schreibt die MS-Gesellschaft in einer Mitteilung. Dank Forschern wie Kuhle und Derufuss dürften Betroffene hoffen, dass MS künftig kein lebensbestimmendes Schicksal mehr sein muss, heisst es weiter.

Jens Kuhle hat sich am Universitätsspital Basel auf Neurologie und Neuroimmunologie spezialisiert und wurde 2018 zum Leiter des MS-Zentrums ernannt. Seit 2019 ist er Professor für Neurologie.

Tobias Derfuss ist seit 2010 Professor und Leiter der Poliklinik an der Klinik für Neurologie und Forschungsgruppenleiter am Departement Biomedizin der Universitätsklinik Basel. Er hat an einer grossen Anzahl klinischer Studien zu neuen MS-Medikamenten mitgewirkt.