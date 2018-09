Basel steht vor dem grössten baulichen Entwicklungsschub seit hundert Jahren. 113 Hektaren Land – was der Fläche des Gundeldinger-Quartiers entspricht – in Form von Transformationsarealen stehen zur Entwicklung bereit. Aus Industriebrachen werden Wohn- und Arbeitsquartiere der Zukunft. «Braucht es für diese Entwicklung ein Gesamtkonzept über den ganzen Stadt- und Kantonsperimeter?», fragte das Beratungsunternehmen Ecos und lud am Montagabend im Schweizerischen Architekturmuseum zur grossen Debatte mit Politikerinnen, Kantons- und Wirtschaftsvertretern.

Für Gastgeber Andreas Ruby ist die Entwicklung dieser Areale «einer der zentralsten Fragen für die Entwicklung von Basel». Für die Stadt und den Kanton seien die 113 Hektaren «ein Geschenk, um das uns viele Städte beneiden». Das Geschenk müsse Basel aber annehmen und gut nutzen. Dies sah auch der Basler Stararchitekt Pierre de Meuron in seinem Input-Referat so: «Für Basel sind diese Areale eine Chance, die man nutzen sollte.» So könnte Basel für die Schweiz und sogar für Europa zum Modellcharakter werden.